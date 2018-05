Torino | morto motociclista in corso Novara Fatale lo scontro con auto | centauro deceduto

Torino. Morto Rocco Liberti era alla guida di uno scooter Piaggio X9 : Sinistro stradale mortale a Torino. Nell’impatto ha perso la vita Rocco Liberti. L’uomo era alla guida di uno scooter Piaggio

Torino - incidente lavoro : morto operaio travolto da balle polietilene/ Ultime notizie : era addetto pulizie : incidente sul lavoro a Torino: morto un operaio travolto dalle balle di polietilene, le Ultime notizie dal Canavese, a Salassa. Era addetto alle pulizie, mistero sulle cause(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Torino. Loris Cozza morto in un incidente sulla Tagenziale : Sinistro mortale lungo la tangenziale di Torino in prossimità di Rivoli e Orbassano sulla direzione sud Savona-Piacenza. Nell’impatto è morto Loris Cozza.

È morto l’ex calciatore Sauro Tomà - l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino : È morto a 92 anni Sauro Toma, l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino, la squadra di calcio la cui maggior parte dei calciatori morirono nel maggio 1949 nell’incidente aereo di Superga, vicino a Torino. Tomà era nato a La Spezia, in The post È morto l’ex calciatore Sauro Tomà, l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino appeared first on Il Post.

