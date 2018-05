Toni Capuozzo | la verità sull' Islam | ' Perché quelli dell' Isis sono i veri musulmani'

Anticipazioni Non è L’Arena La7 - ospiti 29 aprile 2018 : Toni Capuozzo e Alba Parietti : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena su La7 gli ospiti della puntata di domenica 29 aprile 2018 saranno, fra i vari giornalisti e personaggi politici: Toni Capuozzo e Alba Parietti . Di quali temi si occuperà Massimo Giletti all’interno del nuovo appuntamento con la trasmissione in onda sul canale 7 del digitale terrestre dalle 20:30 circa? A quanto pare in studio si parlerà di politica fra vitalizi e reddito di ...

