Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : nella pistola da 10 metri Giuseppe Giordano è quarto : Inizia con un amaro quarto posto per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno iniziata oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: lo ottiene Giuseppe Giordano nella pistola da 10 metri maschile. Vanno invece fuori nelle qualificazioni gli altri cinque italiani impegnati oggi. nella pistola da 10 metri maschile Giuseppe Giordano viene eliminato al quarto posto in finale con 197.8 nella gara vinta dal cinese Wu Jiayu con 241.2, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : dieci azzurri all’assalto degli States - sempre guardando ai Mondiali : Terza tappa di Coppa del Mondo stagionale per il Tiro a segno: a Fort Benning, negli USA, tutti i migliori al Mondo saranno presenti per continuare la preparazione in vista dei Mondiali, che si terranno nella prima metà di settembre, nella rassegna che metterà in palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Dal 9 al 13 maggio negli States ci saranno tutti i migliori tiratori al Mondo, in cerca di una vittoria di prestigio dopo le prime due ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nella carabina 50 metri tre posizioni femminile vince la cinese Wang Zeru all’ultimo Tiro. Petra Zublasing 20ma : Si è conclusa a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: ultima gara ad andare in scena la finale della carabina 50 metri tre posizioni femminile, vinta, all’ultimo Tiro, dalla cinese Wang Zeru. Fuori dalla finale le tre italiane impegnate: Petra Zublasing si classifica 20ma, Barbara Gambaro chiude 27ma e Sabrina Sena si piazza 35ma. In finale la cinese Wang Zeru e l’austriaca Feranziska Peer ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Marco De Nicolo è secondo nella carabina 50 metri tre posizioni! : Ancora soddisfazioni per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Changwon, in Corea del Sud: Marco De Nicolo, a 41 anni, ha concluso al secondo posto la finale della carabina 50 metri tre posizioni maschile, battuto soltanto dal russo Sergey Kamenskiy, praticamente perfetto. In finale il russo si è imposto col punteggio di 460.6, mentre il nostro rappresentante si è fermato a quota 459.0, poi in terza ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : indietro gli azzurri nelle eliminatorie della carabina 50 metri tre posizioni : Prosegue a Changwon, in Corea del Sud, il programma della seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: italiani in gara soltanto nelle eliminatorie della carabina 50 metri tre posizioni maschile. Inoltre si sono disputate anche altre due finali, nella pistola automatica 25 metri maschile e nella pistola 10 metri femminile: in entrambe le gare non erano presenti italiani. nelle eliminatorie della carabina 50 metri tre posizioni maschile ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nella pistola 10 metri maschile indietro gli azzurri. Vince Artem Chernousov : Prosegue a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: nella pistola 10 metri maschile Vince il russo Artem Chernousov, mentre i tre azzurri impegnati concludono molto lontano dalle prime posizioni che portano alla finale a otto. Nelle qualifiche vinte dal bulgaro Samuil Donkov con 586, gli italiani si fermano lontano da quota 581, che assegna l’ottavo ed ultimo posto in finale: Paolo Monna si ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Petra Zublasing e Riccardo Armiraglio quarti nella carabina mista da 10 metri : Un amaro quarto posto: questo il risultato ottenuto da Petra Zublasing e Riccardo Armiraglio nella finale della carabina 10 metri mista valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Changwon, in Corea del Sud. A vincere è stata Cina 2 davanti a Russia 2 e Corea del Sud 2. A completare il quadro delle finaliste il quinto posto di India 1. In fase di qualifica Russia 2 di Vdovina/Maslennikov ha fatto segnare il nuovo ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : disputate le prime due finali. Indietro gli italiani - solo Lorenzo Bacci sfiora la finale : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: si sono disputate qualificazioni e finali della carabina 10 metri maschile e femminile, nonché la prima fase eliminatoria della pistola 25 metri femminile, nella quale però non erano presenti italiane. Nella carabina nessun azzurro ha centrato la finale. Nella carabina maschile 10 metri ha vinto il russo Alexander Dryagin con 251.2, sottraendo il record ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : prova generale dei Mondiali. Nutrita la pattuglia azzurra : Seconda tappa di Coppa del Mondo stagionale per il Tiro a segno: a Changwon, in Corea del Sud, tutti i migliori al Mondo saranno presenti per fare le prove generali dei Mondiali, che si terranno nella stessa località nella prima metà di settembre 2018, nella rassegna che metterà in palio anche le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Dal 22 al 27 aprile in estremo Oriente ci saranno tutti i migliori tiratori al Mondo, in cerca di una vittoria di ...

Tiro a segno - le speranze dell’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Zublasing - Giordano e Mazzetti le punte. Ma quanto manca Campriani… : Il riTiro definitivo di Niccolò Campriani, che ha chiuso definitivamente tutte le porte ad un possibile rientro alle gare, lascia un vuoto nel movimento del Tiro a segno italiano, che dovrà essere colmato sia dagli altri azzurri che tiravano con lui, sia dai nuovi emergenti che stanno rivelando il proprio talento. Per cavalleria, e per restare in famiglia, partiamo da Petra Zublasing, bolzanina classe 1989: dopo l’amarissima medaglia di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : l’indiana Muskan Muskan porta a casa la gara della pistola da 25 metri : Si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno di Sydney, in Australia: nell’ultima gara in programma, la pistola da 25 metri femminile, si è imposta l’indiana Muskan Muskan, che ha chiuso davanti alla cinese Qin Sihang ed alla thailandese Kanyakorn Hirunphoem. Nelle eliminatorie i presenti hanno assistito ad un monologo cinese, con il Paese della Grande Muraglia che aveva occupato le prime tre posizioni con Qin ...