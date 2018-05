Tir con il tachimetro truccato per fare più chilometri Lo stop della Stradale

Il Pd osserva e Tira un sorriso di sollievo : le elezioni s'allontanano. Ora congresso : Unica forza che avrebbe appoggiato il governo neutrale voluto da Mattarella rilancia opposizione dura e pura. Guerini attacca: 'Salvini e Di Maio hanno perso tempo con il solo scopo di fare il pieno ...

Iran - Bremmer : "Con riTiro Usa da accordo conflitto militare più probabile" : Una decisione che "avrà sul multilateralismo a guida Usa un impatto negativo ben più grande di ogni altra decisione di politica estera presa fin qui", avverte il politologo americano, in riferimento ...

Lecco - rapine sui treni con finto mitragliatore : 17enne arrestato/ Nel mirino la tratta Tirano-Milano : Lecco, rapine sui treni con finto mitragliatore: 17enne arrestato. Due i casi contestati al minore ed avvenuti entrambi sulla tratta Tirano-Milano, indagini ancora in corso.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:54:00 GMT)

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far parTire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...

Al via le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso con alcuni attori noti : Le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso sono state avviate. Federico Zampaglione continua a postare anticipazioni sul ritorno in musica del gruppo, che dovrebbe essere segnato dal brano a due voci in programma per il 18 maggio prossimo. Nell'ultima foto postata dall'artista, anche Marco Giallini. L'attore potrebbe quindi essere tra i protagonisti della clip che il gruppo ha voluto dedicare al duetto con il quale ...

Tagli alle accise sul gasolio? 'Così si tagliano solo le possibilità di far riparTire l'economia' : Carlo Cottarelli, ex commissario alla Spending review del governo Renzi, e Mauro Marè, professore ordinario di Scienza delle finanze e consigliere del ministro per l'Economia e le finanze Pier Carlo ...

Aston Martin V12 Vantage V600 - 600 CV con cambio manuale a Tiratura limitata : A vent'anni di distanza la sigla V600 torna su una Aston Martin per dare l'addio a quella che potrebbe essere l'ultima V12 Vantage aspirata della storia. L'erede dell'iconica V8 Vantage V600, che nel 1998 era la versione più potente della gamma grazie al suo 5.3 litri supercharged da 600 CV, ripropone la stessa potenza dell'antenata in una serie limitata di 14 vetture, equamente divise tra coupé e roadster.Vecchia scuola. In attesa che la futura ...

"Non mi candido alle primarie. Di Maio deve consenTire di riscrivere le regole del gioco". Renzi ospite a Di Martedì : "Io non correrò alle primarie che decideranno il prossimo leader del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì, intervistato da Giovanni Floris. "Secondo me il candidato naturale è Gentiloni", ha aggiunto rispondendo a Floris che gli domanda chi sarà secondo lui il candidato premier del Pd. "C'è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese, sono i 5Stelle e il centrodestra". "Io Salvini l'ho visto, siamo ...