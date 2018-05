Tinto Brass | il regista vive con 30mila euro l' anno

Tinto Brass portato in tribunale dai figli : «Non sa amministrare i suoi soldi» : La gestione del patrimonio è all'origine della causa tra Tinto Brass e i figli. Il maestro del cinema erotico italiano è finito sotto tutela dopo un ictus e i suoi beni sono...

Tinto Brass in causa con i figli per la gestione del patrimonio : Secondo quanto dice la Storia, intorno al 400 avanti Cristo, nell’antica Grecia, il giovane Iofonte intentò un processo contro il padre Sofocle per una questione d’eredità, affermandone l’incapacità mentale a causa dell’età avanzata. «Così è successo anche a me», ha dichiarato Tinto Brass in un’intervista al Corriere. «A volte accade che a un certo punto della vita siano i figli a portarti in tribunale, accusandoti di dilapidare il patrimonio. ...

Tinto Brass in causa con i figli per chi deve gestire il suo patrimonio : Paradossalmente, amministratore dei beni di famiglia è stata nominata la moglie, che però non è d'accordo. Impugnata la decisione del giudice

Tinto Brass - lo Stato ficcanaso oltre il limite del lecito : Tinto Brass, icona del cinema erotico, si è sposato in tarda età con una signora 57enne, avvocato. Cinque anni or sono è Stato colpito da ictus. I suoi due figli di primo letto hanno chiesto e ottenuto dal giudice – temendo che il patrimonio personale venisse dal papà disperso in iniziative troppo allegre – che la moglie diletta amministri i beni e ne tuteli il loro valore. La moglie, che vive questa felice stagione con Tinto, si ...

