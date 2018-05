: #News #Terrorismo,Colle:prevalse unità Nazione - CybFeed : #News #Terrorismo,Colle:prevalse unità Nazione - NotizieIN : Terrorismo,Colle:prevalse unità Nazione - TelevideoRai101 : Terrorismo,Colle:prevalse unità Nazione -

"Ci sono momenti in cui l'nazionale deve prevalere sulle legittime differenze: è stata anzitutto l'del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica". Così Mattarella nel Giorno della Memoria delle vittime del. Condanna per alcune parole di ex Br:"Irrispettose e arroganti che feriscono e insidiosamente tentano di ribaltare il senso degli eventi". Infine: il corpo di Moro trovato lo stesso giorno dell'omicidio Impastato: "Un legame unisce ogni violenza criminale contro la convivenza civile".(Di mercoledì 9 maggio 2018)