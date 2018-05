Terrorismo | Mattarella | alcune elite non capirono con inverosimili neutralità

Terrorismo . Mattarella : democrazia miglior antidoto alla violenza : "Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica - sottolinea il Capo dello Stato - che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche"

Marco Biagi - a Bologna staffetta in bicicletta per ricordare il giuslavorista ucciso. Mattarella : “Terrorismo sconfitto” : Era il 19 marzo 2002. Marco Biagi era tornato a casa in bicicletta dalla stazione di Bologna a casa, in via Valdonica. E’ lì che lo aspettava il commando delle nuove Br che l’avrebbe ucciso a colpi di pistola. giuslavorista e consigliere di diversi ministri, aveva ricevuto minacce in quanto promotore di una riforma del mercato del lavoro – emanata dal governo Berlusconi un anno dopo il suo assassinio – che tra il resto ...