Terrorismo | marocchino 41enne epulso via Malpensa Viminale | Pensava a un

Terrorismo a Foggia : espulso marocchino legato all’Isis/ Ultime notizie : pericoloso per la sicurezza nazionale : Terrorismo a Foggia: espulso marocchino legato all’Isis, Ultime notizie: pericoloso per la sicurezza nazionale. Nuovo colpo delle forze dell'ordine, che hanno allontanato un migrante(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:52:00 GMT)

Terrorismo. Voleva unirsi a milizie jihadiste - espulso marocchino : Il cittadino marocchino - già detenuto per gravi reati nella casa circondariale di Biella - aveva espresso la volontà di unirsi alle milizie del sedicente stato islamico una volta rimesso in libertà

Terrorismo - espulso 34enne marocchino : diffondeva propaganda jihadista : Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, l'Italia sta vivendo un forte rischio legato al Terrorismo di matrice islamica. Su ciò, c'è da ricordare che sino ad ora la stessa Italia non è mai stata interessata da attacchi terroristici e ciò per via dell'eccellente lavoro delle forze dell'ordine e di intelligence nazionali. La recente espulsione di un seguace dell'ISIS residente nelle Marche Stando a quanto riportato in un articolo ...

Terrorismo - arrestato un marocchino a Cuneo |Sui social : "Deprimente morire di vecchiaia" : Ros in azione all'alba: il 19enne fermato è "fortemente indiziato" di istigazione a delinquere per finalità di Terrorismo. Dalle intercettazioni sugli arrestati di ieri emerge che i fiancheggiatori del killer di Berlino avevano già deciso quale stazione colpire.

