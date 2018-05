Territorio bresciano in festa

popolis

: RT @cla_cominardi: Pochi sanno che sono oltre 230 le proprietà immobiliari e terreni sottratte alle mafie nel solo territorio bresciano e c… - LeRagioniDelNo : RT @cla_cominardi: Pochi sanno che sono oltre 230 le proprietà immobiliari e terreni sottratte alle mafie nel solo territorio bresciano e c… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) ... in Piazza della Vittoria a Cignano, che porterà in regalo tanti eventi che ci terranno compagnia per l'intera giornata di domenica 13 maggio, tra spettacoli, specialità culinarie e tanta buona birra.