Terremoto | ad Amatrice riapre il parco don Minzoni

Terremoto Centro Italia : riapre al pubblico la fontana simbolo di Amatrice : La fontana di Sant’Agostino di Amatrice è stata restaurata e sabato prossimo, 12 maggio, alle ore 15, sarà inaugurata e, così, restituita alla Città. La fontana è, per Amatrice, un simbolo: situata davanti alla Chiesa di Sant’Agostino, nei pressi di Porta Carbonara, è un monumento molto caro alla popolazione, un punto di riferimento che sta per tornare nella disponibilità della gente di Amatrice. È lì da lungo tempo, ogni abitante di ...

Terremoto - il Comune di Amatrice : De Micheli in visita al cantiere della scuola : “La ricostruzione pubblica e privata, la semplificazione, il sostegno alle attività produttive e alla ripresa del tessuto economico del territorio, sono in cima alla nostra agenda di lavoro. L’incontro di questa mattina ad Amatrice è stato un momento di confronto con gli amministratori per condividere insieme le nuove norme che presto porteremo in Parlamento per dare ulteriore impulso alla soluzione di questi temi”. Così, ...

Terremoto - Palombini : “La parola chiave per Amatrice è ricostruzione” : “Un consiglio comunale come il nostro, che deve gettare le basi per il futuro e stabilizzare il presente, deve fissare dei temi. Dobbiamo probabilmente ragionare pensando a un impegno importante e intanto occorre fissare i principi: la parola chiave quando si parla di Amatrice e’ ricostruzione”. E’ quanto ha detto il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, durante il consiglio comunale che lo ha ...

Pirozzi lascia Amatrice : così è diventato un simbolo del post-Terremoto : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, colpita dal violento sisma del 24 agosto 2016, oggi lascia il Comune, si dimette dalla carica di primo cittadino e consegna la gestione amministrativa della comunità al vice sindaco...

Terremoto Centro Italia : domani l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Amatrice : E’ in programma domani l’inaugurazione del nuovo stadio comunale “Paride Tilesi” di Amatrice, alla presenza del Ministro per lo Sport, del direttore generale della Lega Serie A, del presidente della Lega B, del presidente dell’istituto per il credito sportivo, del sindaco Sergio Pirozzi, e dei principali partner che hanno contribuito al progetto. L’impianto, al Centro delle operazioni di soccorso e di gestione ...

Terremoto : alla città di Amatrice la Medaglia d’Oro al Merito Civile : Il prefetto di Rieti, Valter Crudo, ha consegnato questa mattina alla città di Amatrice (Rieti) la Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita dal Presidenza della Repubblica il 19 ottobre 2017, per la “straordinaria e indomita determinazione la popolazione tutta spontaneamente si mobilito’ per impedire la distruzione della diga di Scandarello, dove le truppe tedesche, al fine di rallentare la marcia degli alleati, avevano ...

Terremoto in Molise : è faglia diversa da quella di Amatrice e L'Aquila : ABRUZZO. Il Terremoto di magnitudo 4.2 avvenuto in Molise, nella provincia di Campobasso, è diverso da quelli che stanno scuotendo l'Italia centrale dal 24 agosto 2016 e diverso anche dalla maggior ...

Terremoto Centro Italia : Amazon e UniUdine donano biblioteca ad Amatrice : Inaugurata la nuova biblioteca di Amatrice, donata al borgo reatino distrutto dal Terremoto del 2016 da un’iniziativa benefica realizzata da Amazon insieme all’Università di Udine. La nuova struttura si trova nel cuore della città, di fronte al palazzo del Comune, ed è costituita da sei moduli di container che sono stati donati da Vailog ed Engineering 2K, general contractor leader nel settore della logistica in Italia e in ...

Terremoto : riapre ad Amatrice la biblioteca comunale : E’ tutto pronto ad Amatrice per la riapertura della biblioteca comunale, chiusa dal 24 agosto 2016 a causa del sisma che ha colpito il borgo reatino. La biblioteca, che sorgeva nel corso principale, sara’ ospitata da un container di fronte alla sede provvisoria del Comune. Oltre 150 libri sono stati donati da grandi autori italiani e internazionali alla testata locale RietiLife.it, la prima ad arrivare ad Amatrice dopo il Terremoto, ...

Stefano Messore/ Il volontario arrestato per sciacallaggio dopo il Terremoto di Amatrice (Sono innocente) : Stefano Messore è stato accusato di sciacallaggio dopo il terremoto del 24 agosto 2016. dopo 50 giorni di galera e 10 mesi di domiciliari è stato assolto. La sua storia a "Sono innocente".(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:14:00 GMT)

Terremoto - sei indagati per il crollo di un edificio nel corso di Amatrice : ROMA - I Carabinieri del nucleo investigativo di Rieti hanno notificato a sei fra progettisti, tecnici comunali di Amatrice , Rieti, e funzionari del Genio Civile di Rieti, un avviso di conclusione ...

Terremoto - 7 morti nel crollo di Amatrice : verso la richiesta di giudizio per 6 persone : E’ stata chiusa l’indagine sul crollo dell’immobile di Corso Umberto I n. 83 ad Amatrice che causò il decesso di 7 persone in seguito al Terremoto del 24 agosto 2016. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rieti hanno notificato a sei fra progettisti, tecnici comunali di Amatrice e funzionari del Genio Civile di Rieti, un provvedimento di avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso a loro carico ...

Terremoto - l'Ingv : "Un rimasuglio della serie iniziata ad Amatrice - ma le scosse possono continuare" : Il sismologo Salvatore Mazza: "L'Appennino si sta stirando verso il Mare Adriatico". Da ottobre 2016 ci sono stati 86 mila eventi registrati