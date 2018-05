Tennis | Torneo Madrid | la Halep vola ai quarti

La via la Sant'Efisio Cup - il torneo internazionale di Beach Tennis : al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo : A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci , numero 23 al mondo, in coppia con il venezuelano Ramon Guedez , 18, . Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Tennis - torneo Rabat : esordio vincente per Mertens : ROMA - Elise Mertens approda al secondo turno del ' Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem ', torneo Wta International da 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di Rabat ,...

Tennis - torneo Estoril : Bolelli al secondo turno : ROMA - Prosegue la corsa di Simone Bolelli nel ' Millennium Estoril Open ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa dell'Estoril, in Portogallo . Il ...

Tennis - Nadal vince il torneo di Barcellona per l'11esima volta : E' la terza vittoria consecutiva nel Barcelona Open Banco Sabadell ed il 77° titolo della carriera del Tennista fuoriclasse

Tennis : torneo Stoccarda : la Halep esce di scena ai quarti : ROMA - Simona Halep esce di scena ai quarti di finale del ' Porsche Tennis Grand Prix ', torneo Wta Premier con un montepremi di 816.000 dollari in corso sulla terra rossa indoor di Stoccarda , in ...

Tennis - torneo Dothan : avanti l'azzurra Rosatello : ROMA - Prosegue la corsa di Camilla Rosatello nel ricco ITF di Dothan , dotato di un montepremi di 80mila dollari, in corso sui campi in terra della città dell'Alabama. La 22enne Tennista piemontese, ...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini battuto. Ora Seppi e Cecchinato : L'azzurro, numero 20 del ranking mondiale e 13esima testa di serie - che sui campi del Principato ha centrato una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic , all'epoca numero uno del mondo, -, ...

Tennis - torneo Barletta : Bolelli ai quarti : ROMA - Simone Bolelli ai quarti della 19ª edizione dell'' Open Città della Disfida ', torneo challenger Atp da 43.000 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Circolo Tennis 'Hugo Simmen'...

Tennis - torneo Bogotà : Cepede Royg cede ad Arango : ROMA - Primo turno fatale per Veronica Cepede Royg al ' Claro Open Colsanitas ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari di scena sui campi in terra rossa di Bogotà , in ...

Tennis : Binaghi - 'prime partite torneo in Piazza del Popolo' : ANSA, - ROMA, 11 APR - "La prima vera grande notizia la dobbiamo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: per la prima volta quest'anno le partite di pre-qualificazione agli Internazionali si inizieranno ...

Tennis - torneo Monterrey : Rybarikova e Tsurenko al secondo turno : ROMA - Esordio vincente per Magdalena Rybarikova e Lesia Tsurenko all'' Abierto GNP Seguros ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250.000 dollari in corso sul cemento della città ...

Gli esports conquistano il Tennis : in arrivo il torneo virtuale del Roland Garros : Il numero di appassionato di esports, gli sport elettronici, sta crescendo in maniera impressionante. A esserne conquistati non sono più solo i semplici utenti, che amano sfidare amici e parenti con partite in grado di regalare grandi emozioni, ma anche gli stessi addetti ai lavori. Sono infatti sempre più numerosi i club che scelgono di […] L'articolo Gli esports conquistano il tennis: in arrivo il torneo virtuale del Roland Garros è ...