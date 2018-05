Tennis - Madrid : Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto : avanti Edmund : Madrid - Rafa Nadal continua la sua perfetta striscia sulla terra rossa. Dopo i successi a Montecarlo e a Barcellona , è partito con il piede giusto anche al Masters 1000 di Madrid, ottenendo il 13° ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : Novak Djokovic in crisi! Il serbo sconfitto nel secondo turno da Kyle Edmund : Continua il periodo negativo dell’ex n.1 del Tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo, impegnato nel Masters1000 di Madrid (Spagna), ha dovuto incassare un’altra cocente sconfitta. Reduci dalle precoce uscita di scena di Barcellona (Spagna), Nole continua a denunciare grossi problemi nel suo gioco da quando è tornato in campo, reduce dal periodo di stop per problemi al gomito. Djokovic, infatti, si è arreso al britannico (n.22 del ...

Tennis - Torneo Madrid : la Halep vola ai quarti : La rumena, numero 1 del mondo e prima favorita del seeding, ha sconfitto per 6-1, 6-4, in un'ora e un quarto di gioco, la ceca Kristyna Pliskova, numero 94 Wta., In collaborazione con Italpress,

Tennis - Madrid : il giorno di Nadal - Zverev e Nole. Sharapova agli ottavi : E' il francese Gael Monfils , lunedì sera vincitore in tre set sul georgiano Basilashvili, , numero 41 Atp, l'avversario dello spagnolo numero uno del mondo , ha sconfitto il francese 13 volte su 15 incroci: le uniche due vittorie del parigino a Delray Beach sul cemento nel 2009 e 2012, , che nella sua sedicesima partecipazione va a caccia del sesto ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di martedì 8 maggio. Poche sorprese : vincono Halep e Muguruza : Otto gli incontri sulla terra rossa di Madrid per il WTA Premier che si sta disputando nella capitale spagnola. Si sono andati a definire gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale. Poche le sorprese: nel finale di giornata rischia di cadere la testa di serie numero 3 del torneo, la padrona di casa Garbine Muguruza, che rimonta alla grande e passa il turno. Match davvero duro per l’iberica contro la svizzera Donna Vekic, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di martedì 8 maggio. Raonic elimina Del Potro. Avanti Del Potro. Giornata nera per l’Italia : Cadono le prime teste di serie importanti al Masters 1000 di Madrid. Nel big match di questo martedì Milos Raonic elimina Grigor Dimitrov, numero 3 del seeding, al termine di una partita molto combattuta e che premia il canadese al terzo set per 6-3. Saluta la capitale spagnola anche Pablo Carreno Busta, n°9 del torneo, che cede nettamente in due set al croato Borna Coric, che continua nella sua ottima stagione. Bella vittoria di Juan Martin Del ...

Tennis - Madrid Fognini saluta subito - ko con Mayer. Fuoi anche Lorenzi : Madrid - Disco rosso immediato per Fabio Fognini al "Mutua Madrid Open", quarto torneo ATP World Tour Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro in corso sui campi in terra ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : Paolo Lorenzi fermato al primo turno dall’iberico Fernando Verdasco : Finisce già l’avventura italiana al torneo ATP Masters 1000 di Madrid: sulla terra battuta iberica anche Paolo Lorenzi saluta la compagnia al primo turno, eliminato dal padrone di casa Fernando Verdasco in due set, con lo score di 7-5 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Decisivo un break per set a seguito di una pausa per pioggia dopo una manciata di game. Nel primo set l’inizio è scoppiettante, ed il nostro ...

Tennis - Madrid : Fognini saluta subito - ko con Mayer : Il 31enne di Arma di Taggia, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, è stato sconfitto in due set dall'argentino Leonardo Mayer, numero 45 del mondo: 6-3 6-4 il punteggio in un'ora e ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : Fabio Fognini è irriconoscibile - Leonardo Mayer vince in due set : È durato un’ora e venticinque minuti il Masters 1000 di Madrid di Fabio Fognini, eliminato al primo turno per mano dell’argentino Leonardo Mayer in due set, 6-3 6-4. Un Fabio irriconoscibile, poco aggressivo e molto falloso. Soprattutto poco incisivo al servizio, fondamentale col quale oggi non è mai riuscito a fare la differenza contro un Mayer più costante e lucido nei momenti chiave. Fognini si è reso autore solo di brevi ...