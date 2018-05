Tempesta PD | La giunta brancola nel buio

romadailynews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Roma – Giulia, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato su Facebook alcune dichiarazioni. “Ricapitolando, leggendo l’intervista dell’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, abbiamo capito alcune cose. Il Piano Marshall per le buche, tanto urlato, tanto sbandierato a colpi di tweet e post sui social network e’ una bolla di sapone,non esiste. L’Assessora non conosce l’ammontare della somma che ha a disposizione per il “suo” Piano Marshall che, e’ ancor più evidente, non esiste. L’Assessora pare stia viaggiando molto e pare abbia trovato un nuovo “asfalto sigillante”. Mi chiedo se alla fine di questo tour abbia davvero capito come si effettua la manutenzione sulle strade della Capitale d’Italia. L’Assessora dice di avere un approccio olistico, da naturopata. Che tutti sanno essere ...