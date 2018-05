Taylor Swift e Katy Perry Pace fatta tra le due star? Una lettera di scuse sistema tutto

Scoppia la pace tra Taylor Swift e Katy Perry : Per seppellire l’ascia di guerra si parte da una frase: “Hello old friend“: questo messaggio scritto da Katy Perry a Taylor Swift (che di Instagram è la regina assoluta) potrebbe essere l’inizio di un periodo finalmente rosa tra le due popstar. Tutto è partito anni fa dal fatto che le due ex amiche si fossero contese dei ballerini per i loro tour, oggi però sembra che abbiano fatto finalmente pace (documentando il tutto ...

Pace fatta - davvero - fra Taylor Swift e Katy Perry? : ... per fare un torto a Katy Perry?, " url="https://www.vanityfair.it/music/top-hits/2017/06/09/Taylor-Swift-spotify-1989-album-Katy-perry-musica-streaming"] [cn_read_more title="Tutto il Bad Blood di ...

Guerra finita tra Taylor Swift e Katy Perry col debutto del Reputation Tour - vera pace o strategia di marketing? (Video) : Dopo tre anni di faida a colpi di ballerini contesi, frecciate via social e dichiarazioni al veleno nelle interviste, tra Taylor Swift e Katy Perry sembra essere scoppiata la pace. La Guerra tra le due è davvero finita o si tratta soltanto di abili strategie di marketing? I fatti, che hanno dominato Twitter nella giornata di martedì, sono questi: Katy Perry ha mandato a Taylor Swift un segno di pace, letteralmente, inviandole un vero ramo ...

Pace fatta (davvero) fra Taylor Swift e Katy Perry? : «Grazie, Katy», scrive Taylor Swift su Instagram a corredo della foto di una lettera inviatale da Katy Perry, collega, nemica giurata da quando aveva soffiato due ballerini dal suo entourage e da allora bersaglio privilegiato di canzoni come Bad Blood, simbolo di una delle faide più discusse della musica. Pace fatta, dunque. O, almeno, così sembrerebbe dal contenuto della lettera ricevuta da Tay Tay, ennesima dimostrazione di stima di Katy nei ...

Taylor Swift - Camila Cabello e Charli XCX hanno cantato insieme "Shake It Off" e sono state grandiose : Vogliamo una girl band, SUBITO!

Taylor Swift : il Reputation Stadium Tour è partito! Ecco la scaletta dei concerti : WOW

Taylor Swift e Katy Perry : è finita la faida dopo il gesto di pace della cantante di "Witness" : Alleluja!

Taylor Swift : il gesto che ha fatto durante le ultime prove del Reputation Tour ti lascerà senza parole : Solo lei poteva farlo!

Taylor Swift : il video della cantante a cavallo di una versione gigante del gatto Olivia è magico : LOL

Kanye West contro Taylor Swift - ancora : “Boicottato dalle radio per colpa sua” (video) : Dopo il recente sostegno al Presidente Trump che gli è costato il biasimo dei colleghi, Kanye West ha rilasciato una lunga intervista per promuovere il suo ritorno sulle scene. Parlando col conduttore radiofonico e televisivo Charlamagne tha God in una lunga intervista di quasi due ore, tra i vari argomenti trattati tra cui il suo endorsement alle politiche dell'amministrazione Trump, Kanye West ha parlato ancora una volta di Taylor Swift ...

Taylor Swift : nel backstage del Reputation Tour ci sarà una stanza speciale dove incontrerà i fan : Ecco a te la Rep Room !

Taylor Swift ritorna alle origini con la nuova canzone "Babe" feat. Sugarland : The old Taylor is back

Taylor Swift - arrestato stalker armato : Ennesimo stalker sulle tracce di Taylor Swift, questa volta inseguita da Julius Sandrock, 38enne arrestato mentre si trovava a pochi metri dall'abitazione di Beverly Hills della popstar. Ciò che fa venire i brividi sono gli oggetti trovati insieme all'uomo: un coltello, una corda e delle munizioni oltre ad una maschera e dei guanti in lattice.L'uomo, ossessionato da Taylor, arrivava direttamente dal Colorado. Ha guidato per ore, pur di ...

Cinque episodi indimenticabili del Live On Tour di Harry Styles in Europa - da Ornella a Taylor Swift e le coreografie arcobaleno (video) : La leg europea del Live On Tour di Harry Styles si è conclusa lunedì 16 aprile alla 3Arena di Dublino, con l'ultimo concerto della prima tranche di eventi dal vivo. Da Basilea a Oslo, passando per Copenhagen, Milano e Manchester, Harry Styles ha messo a segno un Tour ricco di sorprese e grandi emozioni per il pubblico, senza farsi mai mancare qualche divertente teatrino, per rendere indimenticabile ogni singola data in tutta Europa. Tra ...