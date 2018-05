Tante nuove informazioni per Days Gone | la storia | le dimensioni delle orde degli zombie

Nel video del primo trailer di Tredici 2 nuove relazioni - il processo e Tante lacrime : chi sta mentendo? : Qualcuno sta mentendo, il pubblico ne era sicuro nella prima stagione e lo è ancora di più adesso che ha visto il video del primo trailer di Tredici 2. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv su Netflix, ecco che si alza ufficialmente il velo su una seconda stagione discussa e che non tutti avrebbero voluto. La storia di Hanna poteva concludersi benissimo nella prima stagione ma così non è stato. La voglia di mostrare un processo ...

Nuove indiscrezioni Call of Duty Black Ops 4 al 30 aprile - pronto un ritorno imporTante nel gameplay? : Di Call of Duty Black Ops 4 non si sa effettivamente ancora nulla: massimo è infatti il riserbo tenuto dagli addetti ai lavori, i ragazzi di Treyarch, che tengono ben cucite le proprie bocche nell'attesa dell'evento delle prossime settimane in cui si toglierà finalmente il telo bianco che copre l'opera d'arte, per dare in pasto ai famelici fan i primi dettagli ufficiali del prossimo capitolo della serie sparatutto in prima persona. Nelle ...

Gearbest Magazzino Europa : Tante nuove Offerte : Gearbest ha riempito il Magazzino Europa con tanti nuovi prodotti. Scopri tutte le Nuove promozioni valide sul Magazzino Europa di Gearbest, con spedizione rapida in pochi giorni e senza dogana Offerte e promozioni Gearbest Magazzino Europa Grandi novità arrivano ancora da Gearbest, il celebre e-commerce cinese che ormai da qualche tempo ha aperto il suo Magazzino Europeo per garantire […]

I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si mostrano in Tante nuove immagini : I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus sono i protagonisti di una nuova apparizione in Rete grazie a numerose immagini rendering. Guardiamole insieme L'articolo I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si mostrano in tante nuove immagini proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo album di Louis Tomlinson in arrivo - il canTante aggiorna i fan : “Sono entusiasta per due nuove canzoni” : Il nuovo album di Louis Tomlinson è in arrivo a breve: il cantante rassicura i fan, che attendono con ansia e entusiasmo il primo disco da solista dell'ex One Direction. Dopo aver rilasciato alcuni singoli promozionali, l'album di Louis Tomlinson arriverà finalmente sul mercato discografico internazionale. Sino ad oggi, il cantante ha ringraziato ogni mese i fan che attendono il suo progetto in solitaria, dopo la pausa con gli One Direction. ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con God of War : Q&A - Tante nuove informazioni e video gameplay tutti da scoprire : A circa un mese dall'uscita ufficiale fissata per il 20 aprile è già il momento di concentrarci sull'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 che segna il ritorno dell'iconico Kratos e che allo stesso tempo rappresenta un importante rinnovamento per questo storico franchise Sony.Il nostro Lorenzo Mancosu ha avuto la possibilità di vedere da vicinissimo il titolo grazie a un evento organizzato da Sony stessa e in concomitanza con la pubblicazione ...

Le Tante nuove uscite? Snobbate dal pubblico : Un fine settimana all'insegna degli Oscar. Le statuette consegnate, due domeniche fa, hanno avuto anche il merito di spingere gli spettatori a recuperare, nelle sale, i film vincenti. Un fatto, da una ...

BIANCA ATZEI/ Eliminata? Nuove liti con Elena Morali - la canTante in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI ha vissuto un nuovo crollo nell'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto diversi concorrenti si scagliano contro di lei. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:20:00 GMT)