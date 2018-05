Tangenti nella sanità | l' ex dg Mariani ha chiesto il giudizio immediato

Milano : Tangenti nella sanità - da domani gli interrogatori : Due primari e il direttore sanitario dell'ospedale Pini e due primari del Galeazzi sono agli arresti domiciliari per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità milanese -

Tangenti nella Sanità - la Regione Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti : Dalle verifiche sul patrimonio alle partecipazioni societarie, ai controlli incrociati sul tenore di vita dei coniugi. Ma non solo: la novità, è il modulo per i segnalatori di condotte illecite

Tangenti nella sanità a Milano. Soldi - regali e finte diagnosi : sei arrestati - anche 4 primari : Mazzette al Galeazzi e al Pini. Quattro primari e un direttore sanitario ai domiciliari, in manette il titolare di una società di Monza del settore sanitario che in una intercettazione dice del Pini: "Non ci sono gare se conosci il chirurgo"