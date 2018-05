tado° lancia il Climatizzatore Intelligente v2 | già disponibile all’acquisto

tuttoandroid

(Di mercoledì 9 maggio 2018)presenta ilv2, giusto in tempo per prepararci ad affrontare l'estate in modo smart, sostenibile e soprattutto fresco. Grazie a un software più avanzato e all'Assistente Climaticol'azienda garantisce risparmi energetici fino al 40%. L'articoloilv2, giàall’acquisto proviene da TuttoAndroid.