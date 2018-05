Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli | “Difficile suonare

optimaitalia

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ladeldiè stata rivelata. I due ex Pooh si preparano a tornare sul palco dopo l'ultimo live che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la conclusione del progetto del gruppo dopo 50 anni di musica insieme. I due artisti sono quindi pronti per ripartire con un progetto completamente nuovo dal quale non sono stati esclusi alcuni brani dei Pooh, nei qualiha militato per i primi 7 anni di attività.Sui suoi canali Facebook ufficiali, sui quali è molto attivo,ha così voluto inaugurare il nuovo corso come duo, ricordando quanto possa essere difficile tornare sul palco senza i suoi Amici per sempre. Non sono mancati gli auguri per i suoi ex compagni, a tutt'oggi impegnati nei loro progetti da solisti. Red Canzian è infatti in tour per il supporto di Testimone del tempo, che ha ...