Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : “Difficile suonare senza i Pooh” : La scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata rivelata. I due ex Pooh si preparano a tornare sul palco dopo l'ultimo live che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la conclusione del progetto del gruppo dopo 50 anni di musica insieme. I due artisti sono quindi pronti per ripartire con un progetto completamente nuovo dal quale non sono stati esclusi alcuni brani dei Pooh, nei quali Riccardo Fogli ha ...

Svelata la scaletta degli U2 per i concerti 2018 con tante rarità nella prima data dell’Experience+Innocence Tour (video) : La scaletta degli U2 per i concerti 2018 è stata ufficializzata con la prima data dell'Experience+Innocence Tour in scena il 2 maggio al Bok Centre di Tulsa Oklahoma. Con uno spettacolo altamente tecnologico che permette al pubblico attraverso una app di sperimentare la realtà aumentata, gli U2 hanno dato il via alla prima leg del Tour, che li vedrà impegnati in Nord America per 15 concerti prima di raggiungere l'Europa in autunno, a ottobre ...