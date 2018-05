Suzuki - Una settimana con la Ignis Ginza Day 3

quattroruote

: RT @gponedotcom: Iannone: #Jerez? Questa volta sarà un'altra storia: Rins: 'Questa non è una pista amica per la #Suzuki, ma grazie ai migli… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Iannone: #Jerez? Questa volta sarà un'altra storia: Rins: 'Questa non è una pista amica per la #Suzuki, ma grazie ai migli… - Emilgsxr : @Misterhelmet Dovizioso lo vedo bene dove si trova maggiormente adesso che la moto va meglio.Lorenzo vorrei vederlo… - solomotori : #Suzuki SV650X ABS: una naked snella e briosa -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ibrida, compatta e a tiratura limitata. La protagonista del Diario di bordo di questaè unamolto particolare: si tratta infatti della serie speciale1.2 Hybrid proposta in Italia in soli 100 esemplari e in due varianti: 2WD (prezzo di listino 18.950 euro) e 4WD Allgrip (20.450 euro), entrambe con cambio manuale. Il nome di questo allestimento s'ispira all'omonimo quartiere della moda di Tokyo e si caratterizza per la tinta Bianco Artico metallizzato della carrozzeria con applicazioni alle calotte dei retrovisori, tema ripreso anche per il rivestimento di tessuto dei sedili, in abbinamento all'ecopelle nera. La ricca dotazione di serie (si basa sulla iTop) include fari full Led, cerchi di lega da 16", sedili anteriori riscaldabili e vetri posteriori oscurati, oltre all'infotainment integrato nello schermo touch da ...