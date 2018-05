Surface Andromeda | Microsoft rivela perchè il suo predecessore fu cancellato

Windows 10 : un nuovo Pocket PC scatena l’interesse degli utenti. Un buon segnale per Surface Andromeda? : Windows 10 richiama nuovo pubblico su Indiegogo, noto sito internazionale di finanziamento collettivo. Questa volta, però, l’interesse è intimamente connesso alla prospettiva di un nuovo Pocket PC. La notizia giunge direttamente da mspoweruser.com, ove si spiega nel dettaglio la nuova operazione di crowdfunding. Questo “mini PC” è accreditato con un processore Intel Atom X7-Z8750 (per intenderci, la versione aggiornata del processore su cui era ...

Vedremo il nuovo Surface Andromeda alla conferenza Build 2018? Probabilmente No : In molti si sono chiesti se, durante la conferenza Build di quest’anno che si terrà dal 7 al 9 maggio, Microsoft presenterà il nuovo Surface Andromeda o conosciuto più comunemente come Surface Phone. La riposta è, come avrete potuto leggere nel titolo, Probabilmente no. A riguardo ci sono due motivazioni: il Colosso di Redmond non ha mai presentato un hardware targato Surface a tali eventi annuali e l’annuncio di un prodotto così ...

Surface Andromeda : un’analista ritiene che questo sia il momento giusto per presentarlo : Surface Andromeda, con la sua struttura a doppio display, sta scatenando molto interesse da parte dei fan Microsoft i quali lo attendono per un ritorno in grande stile nel settore mobile. Mike Elgan, un’analista di ComputerWorld, la storica rivista inerente al mondo informatico, non solo ha affermato che il futuro dispositivo mobile definitivo sarà senz’altro un successo ma anche che questo è il momento più adatto per presentarlo, ...

Satya Nadella : ”continueremo a investire nel mobile”. Arriva la conferma di Surface Andromeda? : Commentando gli ultimi dati finanziari, Satya Nadella, l’attuale CEO di Microsoft, ha speso qualche parola anche in merito al mobile, uno dei settore su cui l’azienda mostra più lacune. Windows 10 Mobile, infatti, è un progetto ormai appartenente al passato che non solo è destinato a morire fra un anno con la fine del supporto ma già attualmente lo si può considerare dismesso a tutti gli effetti con i major update che non Arrivano, ...

Surface Andromeda - un nuovo brevetto svela l’utilizzo di un display curvo : La maggior parte dei brevetti finoria svelati sul tanto discusso Surface Andromeda ha visto protagonista il presunto doppio display che dovrebbe caratterizzare il dispositivo mobile Microsoft atteso nei prossimi mesi. L’ultimo brevetto in ordine di tempo rivelato proprio in queste ore verte ancora una volta sulla struttura del display, anche se in questo caso siamo di fronte a qualcosa di nuovo. L’obiettivo di unire i due display in un’unica ...

Surface Andromeda : Microsoft aggiunge le API telefoniche in Windows 10 Redstone 5 : Continuano le sorprese scoperte dagli sviluppatori e dai leaker esperti nel mondo Microsoft sulla build 17650 facente parte di Redstone 5 e rilasciata da pochissimi giorni sul canale Skip Ahead del programma Insider. L’utente Twitter WalkingCat, navigando nel codice interno di Windows 10, ha notato che nell’ultimo aggiornamento Redstone 5 Microsoft ha reintrodotto tutte le API telefoniche, le quali consentono di effettuare chiamate e ...

Surface Andromeda : spunta il nome in codice “Project AND” : Il cosiddetto dispositivo mobile definitivo si trova già nei laboratori di Microsoft e, internamente, oltre alla classica denominazione Surface Andromeda che abbiamo visto negli ultimi mesi, è conosciuto a quanto pare anche come “Project AND”. Così come Xbox One X si chiamava inizialmente Project Scorpio, anche il Surface Phone possiede un suo nome in codice in atteso di quello definitivo che verrà rivelato soltanto durante la ...

Il Surface Phone (Project Andromeda) potrebbe avere delle gesture sul secondo display : Alcuni anni fa i ricercatori facenti parti del team user interface di Microsoft inventarono un nuovo modo per utilizzare la parte posteriore degli smartPhone per delle specifiche gesture. Attualmente il big di Redmond non possiede più un settore telefonico dopo aver venduto Nokia ad HMD Global e aver dismesso Windows 10 Mobile ma ciò non significa che l’idea dei ricercatori non verrà mai applicata. Di recente, infatti, il progetto è stato ...

Surface Andromeda - svelato un nuovo brevetto per la chiusura magnetica : Più si avvicina il momento dell’esordio del tanto discusso “dispositivo tascabile” della famiglia Surface e più spuntano dalla rete informazioni, indiscrezioni ma soprattutto brevetti registrati mesi e anni addietro. L’ultimo brevetto in ordine di tempo ad essere stato scoperto risalirebbe all’estate del 2016 e in questo caso riguarderebbe la chiusura magnetica del tanto atteso dispositivo pieghevole di Redmond. Per l’occasione, ...