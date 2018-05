Studiare i versi degli scimpanzé per capire com’erea la voce dei nostri antenati : Ciò che ci contraddistingue dagli altri primati è la nostra specialità, il linguaggio. Ma finora è stato molto difficile determinare come, quando e perché noi esseri umani abbiamo cominciato ad acquisire questa competenza. A provare a rispondere a queste domande sono ora i ricercatori nell’Università del Minnesota, che durante il 175 ° meeting della Acoustical Society of America a Minneapolis hanno presentato il loro studio sulle ...

Università - Londra miglior città al mondo per Studiare secondo gli studenti : ROMA – Per la prima volta in assoluto, e’ Londra la ‘migliore citta’ universitaria al mondo’ secondo gli studenti. A dirlo e’ lo studio Qs Best Student Cities Ranking, pubblicato dalla societa’ di analisi del settore universitario QS Quacquarelli Symonds e arrivato alla quinta edizione. Per lo studio sono state analizzate 468 citta’ in totale […] L'articolo Università, Londra miglior città al mondo per studiare secondo gli studenti ...

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per Studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

Vuoi Studiare arte e design? Online 68 corsi universitari gratis : Programmazione base, approfondimenti sull’economia dei metalli e storia dell’antica Grecia, certo. Ma anche disegno in 3D con Cad, studio della tecnologia applicata alla musica e metodi per potenziare la creatività. Le migliaia di corsi universitari offerti dall’azienda statunitense Coursera in formato massive open Online courses, ovvero attraverso lezioni Online aperte al grande pubblico, toccano i più disparati ambiti dello ...

Università : 'Studiare Migrando' - a Palermo la prima piattaforma di e-learning per migranti (2) : (AdnKronos) - Le esercitazioni svolte permetteranno agli studenti di integrare le attività di studio, ma anche di ridurre il carico della frequenza obbligatoria che in molti casi risulta difficile per motivi geografici o organizzativi. Si tratta in tutto di sette moduli, due destinati al consolidame

Università : 'Studiare Migrando' - a Palermo la prima piattaforma di e-learning per migranti : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Nasce a Palermo 'Studiare Migrando', la prima piattaforma di e-learning rivolta a giovani migranti e rifugiati con l'obiettivo di fornire gli strumenti utili per accelerare il processo di apprendimento e, quindi, di inclusione sociale nel nostro Paese e di preparazione

Università a Viterbo : Studiare lavorando è possibile : Sulla piattaforma e-learning vengono messi a disposizione manuali scaricabili, lezioni in streaming, dispense e presentazioni in Power Point appositamente predisposti dal corpo docente. La ...