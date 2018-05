Studenti Aquilani | Amministrazione fallimentare scuola | università partecipazione Biondi

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 maggio 2018) L'Aquila - La invitiamo a prendere atto della fine del Suo mandato di primo cittadino. Un mandato acquisito attraverso la promessa non mantenuta di discontinuità e di rottura nel metodo e nei contenuti. Abbiamo pazientato per quasi dieci mesi e oggi un bilancio di fronte ai cittadini si rende necessario. La rottura nel metodo da lei tanto sbandierata si è tradotta in un’che ricalca rapporti di potere propri della Prima Repubblica: la bugia dell’unità del cartello elettorale del centrodestra aquilano si è palesata, rivelando da subito l’immobilità della macchina comunale, frutto di veti incrociati e rendite di posizione interne alla Sua stessa maggioranza, dai livelli apicali, passando per gli assessorati, gli uffici, fino ad arrivare alle basi dei partiti della coalizione che l’ha sostenuta. Nonostante ciò, questa giunta si è ...