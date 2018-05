Studente prende a pugni il prof e gli rompe il naso L' aggressione in una scuola nel

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ad Avellino unodi 17 anni ha preso aunessorendogli il setto nasale. Lo riporta l'Agi, secondo cui il giovane, richiamato dal docente perché stava scorrazzando nel cortile dellacon il suo motorino, ha fermato il mezzo e si è avvicinato alper colpirlo in pieno volto con un pugno. L'è avvenuta questa mattina all'inizio dell'orario scolastico in un istituto del centro di Avellino. Alla scena hanno assistito in molti, tra personale scolastico e altri alunni. Il docente, tramortito dal colpo, è caduto e aveva il volto insanguinato. È stato accompagnato dai colleghi al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino, dove è stato medicato per la frattura del setto nasale. Lonel frattempo è entrato in classe come se nulla fosse accaduto. Nei suoi confronti saranno adottati ...