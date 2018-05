Strade provinciali chiuse | sabato 12 maggio protesta dell' Associazione motociclisti

Maltempo Umbria - Terni : frane su Strade regionali e provinciali : Una serie di frane si sono registrate ieri lungo la SR205 Amerina, la SP34 e la SP10, nei territori comunali di Montecchio, Fabro e Narni. Al lavoro le squadre di cantonieri della Provincia di Terni, intervenute per rimuovere fango, detriti e breccia caduti sulle carreggiate e per ripristinare rapidamente gli standard minimi di sicurezza per chi viaggia. I fenomeni sono stati causati dal Maltempo che ha interessato buona parte del territorio ...

Lavoro in corso su Strade provinciali - riaperte le Sannite : L'Aquila - Il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, con il settore Viabilità informa che è stata riaperta al traffico delle auto la S.R. 479 "Sannite", restano interdette al traffico su due ruote di moto e bici le strade incluse nell'ordinanza del dirigente del settore Viabilità Bonanni, in attesa di installare la cartellonistica di salvaguardia che permetterà la riapertura delle ...

Maltempo in Puglia - fango e frane : disagi sulle Strade provinciali nel Foggiano : Un forte temporale si è abbattuto nella serata di ieri in provincia di Foggia: segnalati disagi su alcune provinciali della Capitanata e nelle strade interne dei comuni dei Monti Dauni. Le maggiori criticità sono state registrate sulla SP138, che collega Panni ad Accadia e Monteleone di Puglia: le precipitazioni hanno generato una frana che ha riversato sul manto stradale detriti e fango, causando il rallentamento alla circolazione ...

Città Metropolitana di Roma : Lavori e ordinanze su Strade provinciali : Roma – Sulla S.P. 13/b Aurelia B.go San Martino II in corrispondenza del Cavalcavia n. 135 “via Boietto” su Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia ci sarà un senso unico alternato con installazione impianto semaforico . L’ordinanza avrà corso da questa mattina e verrà mantenuta per tutta la durata dei Lavori. La cui conclusione e’ prevista per il giorno 21.05.2018. Senso unico alternato con installazione di ...

Maltempo Roma : Strade provinciali chiuse [ELENCO] : “Per le gravi criticità riscontrate a seguito del persistente Maltempo sulla viabilità provinciale, questo l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale chiuse al transito, aggiornato ad oggi”. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma. “S.P. Ariana diramazione, chiusa dal km 0+770 al km 6+334 per dissesti alla pavimentazione: in programma gli interventi di manutenzione ...

Maltempo Bologna : 19 frane sulle Strade provinciali : A causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane, a Bologna le frane in atto su varie strade provinciali sono salite a 19. Di questi movimenti franosi, tre hanno comportato modifiche alla viabilità da oggi con sensi unici alternati su varie strade provinciali interessate alle frane. L'articolo Maltempo Bologna: 19 frane sulle strade provinciali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : riaperte tutte le Strade provinciali nel Pesarese : Con la riapertura delle strade provinciali 54 Monte Petrano e 15 Monte Nerone, sono ora transitabili tutte le strade della provincia di Pesaro Urbino. Lo comunica la Provincia le cui squadre, dopo la fase piu’ difficile dell’emergenza Maltempo e rientrato il pericolo valanghe, sono al lavoro per la chiusura delle buche e per lo spargimento del sale nei punti piu’ critici anche con i mezzi dei Servizi speciali. tutte le strade ...

Maltempo : Padova - Strade provinciali sotto controllo : Padova, 26 feb. (AdnKronos) - Continua l’attività di controllo della Provincia di Padova per tenere monitorate le strade provinciali durante l’allerta freddo. “Nonostante le temperature siberiane – ha spiegato il vice presidente con delega alla Viabilità Fabio Bui – per ora non ci sono grossi proble