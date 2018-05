Strade | ancora 12 metri di neve a Passo Rombo

Maltempo Sardegna : ancora disagi per le forti piogge a Nuoro - Strade chiuse : In provincia di Nuoro proseguono i disagi per la popolazione, causati dalle piogge delle scorse ore. L’ultimo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tonara (NU) è stato ad Austis dove il torrente Cabutzia è esondato nelle campagne circostanti, causando la chiusura delle strade comunali di Berridoghe’, Sant’Antonio e Funtanamorta. Sul posto i Carabinieri di Teti, una squadra dei Vigili del fuoco e mezzi del comune per la ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna : allagamenti e frane - Strade chiuse a Oristano : ancora emergenza a causa del Maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, per il quinto giorno consecutivo, resta l’allerta di codice arancione, in particolare in provincia di Oristano, nel Sulcis-Iglesiente e in Planargia. Oggi è prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo si mantengono instabili. Nell’Oristanese piena notte si è abbattuto un violento acquazzone, con conseguenti allagamenti, frane e aziende e ...

AutoStrade ancora chiuse e altre con disagi per il maltempo : La neve di questi giorni continua imperterrita a cadere su tutta l'Italia creando disagi per la mobilità. I vari comuni stanno intervenendo senza sosta per garantire la massima sicurezza su marciapiedi e strade. La parte che ne risente di più, però, e che sappiamo essere difficile da gestire in queste situazioni, sono le Autostrade. I mezzi per togliere la neve e per spargere il sale sono sempre in azione ma a dare problemi è il ghiaccio ...

Italia - è ancora emergenza maltempo : rischio pioggia gelata sulle autoStrade. Chiusi tratti di A1 e A26 : Italia ancora nella morsa del freddo. Dopo il gelo siberiano di Burian che ha portato la neve anche a bassa quota, facendo svegliare persino la Capitale imbiancata, in Italia è ancora emergenza ...

Piogge gelate - forti disagi sulle Strade del Nord. Ancora neve a Milano : Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio gelicidio sulle autoStrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....

Maltempo - ancora disagi a Roma : Strade ghiacciate e treni in ritardo : disagi per i cittadini Romani dopo la nevicata di ieri: le scuole sono ancora chiuse. A causa delle basse temperature la neve si è trasformata in ghiaccio, rallentando e rendendo difficoltosa la circolazione delle auto. I treno Alta velocità in arrivo e in partenza da Roma fermano a Tiburtina e non a Roma Termini, con ritardi fino a due ore e alcune cancellazioni. L'articolo Maltempo, ancora disagi a Roma: strade ghiacciate e treni in ritardo ...