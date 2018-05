Steam | spunta una possibile data per i Saldi Estivi

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ladi partenza per la prossima grande vendita di, i, potrebbe essere stata rivelata.Valve non annuncia mai ufficialmente le date per queste occasioni, ma a volte questo tipo di notizie trapelano in rete, come appunto nel caso dei prossimidi. Come riporta VG247.com,base, un sito che tiene traccia delle modifiche ai giochi sull'enormebase della piattaforma di Valve, afferma che le vendite estive inizieranno il 21 giugno.Read more…