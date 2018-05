eurogamer

: #Steam Link App in arrivo su iOS e Android - Eurogamer_it : #Steam Link App in arrivo su iOS e Android - videogames_it : Valve ha rimosso il link alla sezione Steam Machines dalla home page di Steam - OfferteVGames : Nuovo preorder per #PC disponibile su #InstantGaming: Lego The Incredibles a 24.99€ (-38%)! Link diretto all'offe… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Valve ha annunciato unaApp per iOS e tablet\smartphone, che consentirà ai giocatori di giocare ai loro titoli PC preferiti su dispositivi mobili. Come riporta Gamingbolt sarete in grado di effettuare lo stream dei vostri titoli PC su dispositivi portatili, a patto di essere connessi con una linea di 5 Ghz o tramite Ethernet.Giochi come Civilization, XCOM, Total War,la saga The Sims e le numerose Visual Novel presenti susi adattano perfettamente a questa iniziativa. Solosarà inizialmente inserito nella beta, ma siamo sicuri che molto presto sarà disponibile una scelta più ampia.Read more…