State of Decay 2 Obiettivi | Tutti gli obiettivi in Anteprima

State of Decay 2 : Undead Labs conferma l'assenza di microtransazioni e loot box : State of Decay 2 sta per arrivare su Xbox One e PC (avete già letto i requisiti di sistema?) e, a quanto pare, non avrà microtransazioni né loot box. A confermarlo è direttamente il design director, Richard Foge, in un'intervista con MCV.Foge ha anche parlato di uno dei generi più in voga ultimamente, ovvero i battle royale e ha spiegato che le "battaglie reali"non saranno mai inserite nel gioco. Parlando di questa tipologia di giochi, il design ...

State of Decay 2 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : State of Decay 2: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a State of Decay 2 su PC Windows State of Decay 2 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di State of Decay 2. Chi ha intenzione di giocare […]

Svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di State of Decay 2 : Manca sempre meno all'arrivo di State of Decay 2, l'atteso seguito dell'apprezzato titolo di Undead Labs che sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio per Xbox One e PC. Per permettere agli utenti di prepararsi al meglio per il lancio, gli sviluppatori hanno divulgato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco, che dimostrano come non sarà necessario possedere una macchina di ultima generazione per godersi State of ...

Gli sviluppatori di State of Decay sono estremamente grati a Microsoft : "si sono comportati bene con noi" : State of Decay 2 sta per colpire gli scaffali il prossimo 22 maggio, e con questo secondo capitolo la partnership tra il colosso di Redmond e lo studio di sviluppo Undead Lab sembra piuttosto solida, anche nelle parole di Jeff Strain, CEO della software house che in una recente intervista riportata da Gaming Bolt ha speso una buona quantità di elogi nei confronti del proprio publisher.Parlando del primo State of Decay, Strain ha rivelato che ...

State of Decay 2 : è possibile registrarsi per la beta tecnica : La beta tecnica di State of Decay 2 è stata annunciata da pochi giorni per PC e Xbox One e già tutti gli slot per la versione Xbox One sono stati compilati. I giocatori PC possono ancora iscriversi, anche se probabilmente non per molto tempo.Come segnala VG247.com, per iscriversi vi basterà andare sul sito ufficiale di State of Decay 2 e seguire la procedura. Vi sarà chiesto anche di rispondere ad alcune domande come parte di un sondaggio. Come ...

State of Decay 2 : aperte le iscrizioni per la beta con un nuovo trailer : State of Decay 2 è la prossima esclusiva Microsoft, successiva a Sea of Thieves, che ben presto farà discutere di sè dopo la prima edizione che ha riscosso un certo interesse nella serie. Undead Labs ha pubblicato un gameplay trailer dove non vengono mostrate particolari novità o sorprese all’interno del gioco ma ne evidenziano la sua “meccanica” ovvero uccidere e mettersi in salvo dagli zoombie scovando in giro per la mappa ...

State of Decay 2 : rilasciato un nuovo video : Ormai manca poco all'uscita di State of Decay 2 e i ragazzi di Undead Labs hanno condiviso un video gameplay che ci illustra le regole base per sopravvivere alla tipica apocalisse zombie. Per prima cosa bisognerà creare un insediamento e difenderlo a dovere usando muri e qualche simpatica mina, bisognerà inoltre avere qualcosa di valore da vendere o barattare, il cibo è una buona idea. In un mondo in rovina non c'è spazio per i sentimentalismi, ...

State of Decay 2 genera proceduralmente loot - nemici e interi luoghi della mappa di gioco : State of Decay era un progetto ricco di idee buone se non eccelse ma era anche un titolo che cozzava con la dura realtà dei fatti: Undead Labs d'altronde non era di certo uno studio gigantesco e il budget inevitabilmente era quello che era. In questo senso State of Decay 2 dovrebbe rappresentare quel "bigger and better" in cui molti fan speravano sin dall'annuncio del primo gioco.C'è la co-op, ci sono animazioni e grafica migliorate, un gameplay ...

State of Decay 2 : il titolo potrebbe uscire anche su Steam? : State of Decay 2 potrebbe raggiungere Steam, a suggerirlo è quanto accaduto al PAX East 2018 riporta VG247.Il gioco al momento è atteso solamente per le piattaforme Xbox One e PC Windows, per cui i giocatori PC potranno acquistarlo esclusivamente sul Windows Store. Per lo meno questo è quanto si pensava, perché sembrerebbe che il gioco potrà essere acquistabile anche via Steam. Nel corso dell'evento di Boston infatti è stata mostrata in una ...

Svelate le dimensioni di State of Decay 2 : State of Decay 2 di Undead Labs e Microsoft uscirà tra circa un mese, il che significa che da ora inizierà ad arrivare il solito gran numero di dettagli che ogni gioco solitamente riceve prima del lancio.Uno di questi dettagli specifici riguarderebbe la dimensione del file di State of Decay 2, che è da poco apparso nella pagina del titolo sul sito di Microsoft Store. Come segnala Dualshockers, il titolo arriverà a un totale di 20.31 GB, questa ...

State OF DECAY 2 : I Requisiti di Sistema : A partire dal 22 Maggio 2018, il tanto atteso STATE of DECAY 2 sarà disponibile su PC e Xbox One. In data odierna Microsoft ha diffuso le specifiche tecniche dell’edizione PC, che vogliamo condividere con voi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. STATE of DECAY 2: I Requisiti PC Prima di lasciarvi ai Requisiti, vi anticipiamo che il gioco avrà un peso di circa ...

State of Decay 2 torna a mostrarsi in un video gameplay al PAX East di Boston : State of Decay 2, il nuovo capitolo della serie di Undead Labs, è stato recentemente protagonista di un interessante video in cui veniva mostrata la sua anima cooperativa, il gioco, infatti, vi permetterà di vivere, o meglio sopravvivere, nell'apocalisse zombie insieme ai vostri amici.Ora, il titolo torna sotto i riflettori con un nuovo filmato pubblicato da Undead Labs e riportato da Windows Central. Il video, condiviso in occasione del PAX ...

State of Decay 2 : il nuovo video è dedicato ai temibili Juggernaut : Dopo gli interessanti video dedicati alla gestione dei personaggi e al sistema di costruzione della base, State of Decay 2 torna protagonista in un nuovo filmato pubblicato da IGN.Questa volta, il video ci presenta i temibili Juggernaut. Di cosa si tratta? Ebbene, si tratta di zombie piuttosto grandi, forti e resistenti che saranno in grado di eliminarci in pochissimo tempo, quindi sarà necessaria la cooperazione tra i giocatori nello scontro.Il ...

Il sistema di gestione dei personaggi al centro del nuovo video di State of Decay 2 : Un'altra uscita di peso di questa prima parte dell'anno è quella di State of Decay 2 per Xbox One e PC, il titolo di Undead Labs tornerà nel mese di maggio con una serie di novità che gli sviluppatori stanno man mano spiegando. Pochi giorni fa un video ci ha presentato il nuovo sistema della costruzione delle basi, ora, nel filmato pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo al sistema dei personaggi introdotto in State of Decay 2.Nel video, ...