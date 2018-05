SPY FINANZA La guerra interna agli Usa che crea pericoli al resto del mondo

SPY FINANZA/ I nuovi segnali della tempesta in arrivo : Più che alle vicende politiche italiane bisogna prestare attenzione a quanto sta avvenendo intorno alle Banche centrali e ai mercati.

SPY FINANZA/ La realtà dietro la crisi dell'Argentina : L'Argentina è tornata a far parlare di sé per problemi di inflazione e di svalutazione del peso. Ma c'è qualcosa di molto più importante in gioco.

SPY FINANZA/ La nuova crisi è pronta - manca solo l'untore da accusare : Ci sono segnali preoccupanti circa lo scoppio di una nuova crisi. Tuttavia sembra che stavolta possa essere l'Europa a fungere da detonatore.

SPY FINANZA/ Così l'Ue è pronta usare l'Italia come capro espiatorio : La Commissione Ue ha bisogno di un capro espiatorio nel caso di possibili incidenti di percorso di tipo economico e finanziario. E ha scelto l'Italia.

SPY FINANZA/ La grande truffa sul debito e le sviste di Cottarelli : Il debito pubblico, messo ancora sotto accusa da Carlo Cottarelli, rappresenta la grande truffa elaborata nel 2008 dalle élites per continuare a fare soldi

SPY FINANZA/ Dazi e Iran - gli Usa provano a fare 'bingo' : Trump ha deciso di rinviare di un mese la decisione sui Dazi verso l'Ue, proprio mentre si apre il fronte Iraniano. Due vicende che sono legate.

SPY FINANZA/ Usa e Germania - pronto un brutto scherzo per l'Italia : Per la Germania non è un momento facile: gli Stati Uniti sembrano intenzionati a penalizzarla. Tutto questo finirà per nuocere anche all'Italia.

SPY FINANZA/ Draghi e la bugia che conferma un governo del Presidente : Continuare a spacciare l'eurozona come un sistema economico non solo sano ma in continua a costante ripresa e la nuova bugia di Mario Draghi

SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul prezzo del petrolio : Nelle ultime settimane il prezzo del petrolio è salito molto, complice la tensione siriana. Sono tanti gli interessi intorno all'oro nero.

SPY FINANZA/ Da Giappone - Ue e Usa gli allarmi per una tempesta sui mercati : Guardando a quanto accade in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti sembra emergere un forte timore per un nuovo tsunami finanziario

SPY FINANZA/ Ue - la guerra intestina che l'Italia rischia di pagare : In Europa è in atto una guerra intestina che prosegue sottotraccia. l'Italia sembra esserne esclusa e potrebbe anche pagare un prezzo molto alto.

SPY FINANZA/ I guai in arrivo per le Banche centrali : I numeri parlano chiaro e valgono più delle parole. Senza lo stimolo del credito cinese, Fed e Bce si ritrovano in una situazione difficile.

SPY FINANZA/ Così la Cina può mandare in tilt i mercati : In Cina potrebbe verificarsi un crac nel settore creditizio, oltre che partire un'ondata deflattiva che potrebbe contagiare il resto del mondo.

SPY FINANZA/ La mossa per far pagare la prossima crisi a Trump : L'allarme lanciato dal Fmi sul livello del debito globale pare la mossa di un'operazione per far apparire Trump responsabile della prossima crisi.