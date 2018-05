Spread | perché torna a fare paura

Ecco perché anche tra i primi Paesi del G7 gli Spread sono alle stelle : Nell'autunno 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi superò 500 punti. A quei tempi fu un inequivocabile segnale d'allarme che comportò una crisi politica e la decisione di affidare l'Italia in amministrazione straordinaria, ovvero

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo Spread Btp/Bund non é andato alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia

