Sposi sui binari per le foto | tutti denunciati | anche i fotografi

Sposi 'temerari' - fanno le foto sui binari : multati : Due Sposi e quattro fotografi sono stati multati dalla polizia ferroviaria di Napoli per avere usato i binari della ferrovia Cumana come set "temerario"...

Swift Installer permette di gestire facilmente i temi sui diSpositivi Samsung con Android Oreo : Swift Installer è un'applicazione che permette di installare i temi su smartphone Android Oreo senza necessità di collegare lo smartphone a un PC per l'invio dei comandi ADB. L'app è compatibile con Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9 e i dispositivi di Samsung equipaggiati con Android Oreo e mette a disposizione un color engine che consente di personalizzare lo smartphone con infiniti colori. L'articolo Swift Installer permette di gestire ...

Patch di sicurezza non installate sui diSpositivi Android : Google, anche alla luce di un periodo difficile per la fiducia nel mondo tech, sta cercando con forza di rendere più affidabile il proprio sistema operativo, ad esempio con la rivoluzione per ...

Addio ai processori Intel sui diSpositivi Apple dal 2020. Apple migra su ARM : Dal 2020 Apple sarebbe pronta a dire Addio ad Intel ed ai suoi processori. Intel ed Apple divorziano in favore di ARM per unificare tutte le piattaforme di Apple Apple passa ad ARM ed abbandona Intel dal 2020 Apple si prepara ad un nuovo abbandono di Intel. Dopo anni gloriosi di utilizzo di CPU del […]

Google conferma il blocco delle GApps sui diSpositivi non certificati - ecco una possibile soluzione : Google conferma il blocco del login sui dispositivi non certificati dai rispettivi produttori, anche se mette a disposizione un sistema per aggirare, almeno temporaneamente il blocco. ecco come fare L'articolo Google conferma il blocco delle GApps sui dispositivi non certificati, ecco una possibile soluzione proviene da TuttoAndroid.