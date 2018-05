Sport Diritti tv Vince Sky | il bando di Mediapro va annullato

Diritti Tv Serie A - Tavecchio a Sportitalia : «Quando me ne sono andato erano assegnati» : L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha concesso una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), rompendo il silenzio dopo le dimissioni da capo del calcio italiano seguite alla mancata qualificazione della nazionale al Mondiale di Russia 2018. Tavecchio è stato intervistato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello ed rico...

Dopo quasi vent'anni Sky non trasmetterà il massimo campionato spagnolo in UK e Irlanda. I diritti passano nelle mani di Eleven Sports, piattaforma OTT.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Il popolo dello Sport e dei diritti è sceso in campo con Vivicittà : distanze variabili: Milano 'Bollate' e Monza Nel mondo: Bengo , Angola, , Budapest , Ungheria, , Ginevra , Svizzera, , Huambo , Angola, , Luanda , Angola, , Mocamedes , Angola, , Nova Gorica , ...

Finale TIM Cup diritti pubblicitari. Si avvicina l'appuntamento con la Finale di TIM Cup, in programma mercoledì 9 maggio allo Stadio Olimpico di Roma (in diretta su Rai 1 dalle ore 21:00, dove a sfidarsi per la conquista del trofeo saranno Milan e Inter. Anche questa volta, per il terzo anno consecutivo, è Master Group Sport,

Diritti Sport - ispezioni Antitrust Ue su possibile cartello : L'autorità Antitrust della Commissione europea ieri ha effettuato una serie di ispezioni negli uffici di alcune società coinvolte in attività inerenti i Diritti di trasmissione di eventi sportivi, tra ...

Fox - raid Antitrust Ue in sede Londra - focus su diritti Sport : New York, 11 apr. , askanews, L'ufficio londinese di una divisione dell'americana 21st Century Fox è stato perquisito ieri dagli inquirenti della Commissione Ue insieme a quelli di una serie di altri ...

Ora che il bando è stato pubblicato i broadcaster si preparano a presentare le offerte, ma restano diverse incognite. anche beIN Sports potenzialmente interessato.

UFFICIALE : istituito il fondo maternità per le atlete! Più diritti per le Sportive dilettanti - una tutela dallo Stato : Ora è UFFICIALE: è Stato istituito il fondo maternità per le atlete. La firma del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan sul decreto ha aperto una frontiera nello sport femminile del nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio passo in avanti, un autentico sostegno per le sportive, considerate dilettanti dalla legge e quindi senza alcun diritto. Il fondo (tre milioni di euro per il primo anno) permetterà alle atlete di affrontare la ...

Il club parigino ha siglato un'intesa con la società di marketing che dovrebbe portare diversi milioni di euro, utili per il rispetto del Financial Fair Play.