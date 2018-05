Spazio | col Sardinia Deep Space Antenna “la Sardegna si mette al centro di una rete

Nissan : stop alle auto diesel in Europa - Spazio ai veicoli elettrici : Anche Nissan pare seguire la stessa scia della Toyota e si appresta a porre fine alla produzione delle auto diesel. Negli ultimi anni stanno infatti prendendo piede diversi provvedimenti contro le auto con motore diesel per dare vita a veicoli elettrici che non inquinano l'ambiente e fanno dunque bene all'atmosfera. Il destino dei veicoli diesel sembra dunque essere segnato ed a poco a poco tutte le case automobilistiche stanno aprendo i loro ...

“Decollano” gli affari di D-Orbit - la startup italiana che porta i nano satelliti nello Spazio : Per l’industria dello spazio è uno degli assi di sviluppo del futuro: i nano satelliti, sempre più usati per la sicurezza marittima, in ambito agricolo e per servizi di meteorologia. Ed è in questo mercato che si inserisce D-Orbit, startup comasca specializzata in sistemi di lancio, posizionamento e rimozione dei satelliti. L’azienda ha stretto un’alleanza di business Arianespace, gruppo francese di trasporto spaziale ...

Agricoltura : ENEA realizza primo simulatore smart per coltivare piante al chiuso anche nello Spazio : ENEA ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo “microcosmo” per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, utilizzando comunque la terra. Si tratta di un vero e proprio “simulatore” di campo hi tech, unico in Italia, che permette la crescita di piante “superiori”, dotate cioè di una parte radicale e una parte aerea, sia legnose che ...

Spazio - ‘Colonizzazione di Marte’ : il 07 Maggio workshop dell’Asi : Il Centro italiano ricerche aerospaziali, con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana, organizza il workshop ‘Esplorazione e Colonizzazione del pianeta Marte: scenari operativi e strategia nazionale’. L’evento si terrà presso la sede dell’Asi, in via del Politecnico a Roma, il 7 Maggio dalle 8.30. Il meeting sarà occasione di confronto con la comunità scientifica in merito ai risultati degli esperimenti di ...

Scicli - due spettacoli teatrali allo Spazio OfficinOff : Scicli - Continuano gli spettacoli nello spazio Teatrale 'OfficinOff' di via dei Lilla 71 a Scicli. Sabato 28 aprile alle ore 21.00, ultimo appuntamento della rassegna 'Teatro. E non solo Massimo Leggio, nello spettacolo '...

Spazio - incontri ravvicinati : ExoMars 2020 e Amalia Ercoli Finzi : ... "Il compito di divulgare la scienza non si limita ai giovani già in età adulta, ma va portato ai ragazzini, ai bambini delle elementari proprio perché - ha osservato - è allora che si formano nel ...

Fame Lab : Ercole Finzi e Molina portano nello Spazio bambini e ragazzi del National Geographic Festival delle Scienze : 'La scienza - ha detto la professoressa nel giorno in cui compie 81 anni - non è qualcosa di esclusivo, va diffusa a tutti e a tutti i livelli, in particolare fra i bambini fin dalle scuole ...

“Wow!”. Alessandro Perez - noto come il carabiniere più sexy d’Italia - colpisce ancora. Spuntano ‘certe’ foto e stavolta lo Spazio all’immaginazione è davvero poco : «È stato tutto merito di una foto e di un semplice telefono cellulare. Qualcuno, a mia insaputa, mi ha scattato la foto in divisa che è diventata virale sul web. Stavo prestando servizio a Firenze sul Ponte Vecchio con un collega. Non so chi l’abbia scattata, ma da quel momento mi sono ritrovato su tutti i siti del mondo». Così lo scorso anno Alessandro Perez aveva commentato l’improvviso aumento di popolarità ed il clamore che lo aveva ...

Dallo Spazio alla Terra - come i satelliti possono aiutarci a coltivare e allevare meglio : Le tecnologie spaziali possono fare la differenza nel modo in cui coltiviamo la Terra e alleviamo il bestiame. Le immagini satellitari possono dirci quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Allo stesso tempo, possono segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in ...

Milano : un bene confiscato diventerà Spazio per donne in difficoltà : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Dove prima c’era la Ndrangheta, adesso c’è uno spazio dedicato alle donne più fragili, che vivono un momento di difficoltà. Il progetto, presentato nell’ambito della sesta edizione del Festival dei Beni confiscati alle mafie, è della onlus ‘Mamme a Scuola’ e si svilupperà in uno stabile confiscato di via Varesina 66 a Milano, di recente riassegnato dal Comune con un bando ...

Napoli - invasione al Meazza : col Milan Spazio a Maggio : Oltre quattromila dei cinquemila e seicento tagliandi a disposizione dei tifosi del Napoli per il match di domenica a San Siro contro il Milan sono già stati venduti. Considerando che ovviamente i non ...