Space Economy | Urban Air Mobility | verso le città del futuro

Space Economy : comunicazioni più sicure con Quartz : L’Esa ha firmato un contratto con Ses Techcom per lo sviluppo della piattaforma Quartz (Quantum Cryptography Telecommunication System) per la distribuzione a chiave quantistica, gestibile dallo spazio. La distribuzione a chiave quantistica (Quantum Key Distribution) è un sistema che sfrutta i principi della meccanica quantistica per fornire comunicazioni sicure. Nello specifico – spiega Global Science – consente alle due parti di ...

Space Economy - Cina : 12 lanci in 4 mesi - almeno 35 entro l’anno : La Cina ha completato con successo il dodicesimo lancio orbitale del 2018 inviando in orbita cinque piccoli satelliti Zhuhai-1 per il telerilevamento. Il razzo a propellente solido Lunga Marcia 11 è decollato il 26 aprile da una piattaforma di lancio mobile presso il Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi. Nessun dettaglio era stato comunicato prima del liftoff: gli osservatori – spiega Global Science – erano a ...

Space Economy : Brindenstine verso la conferma come prossimo amministratore della NASA : Dopo un’impasse durata diversi mesi, alla fine di questa settimana il senato degli Stati Uniti potrebbe votare per confermare Jim Brindenstine come il prossimo amministratore della NASA. Il 16 aprile – spiega Global Science – il leader della maggioranza al senato, Mitch McConnell, ha presentato una mozione di chiusura di dibattito (detta cloture) sulla nomina di Bridenstine. La mozione potrebbe essere votata già il 18, affinché ...

Space Economy : la valutazione SpaceX raggiunge i 24 miliardi di dollari : Nel quadrimestre del 2018, l’imprenditoria spaziale ha fatto affari per circa 1 miliardo di dollari. Tra i protagonisti del settore spaziale privato, spicca in prima linea SpaceX. La società ha registrato un aumento del 50% dei lanci rispetto allo scorso anno, reso possibile grazie ai molteplici finanziamenti ricevuti. La Federal communication commission statunitense – spiega Global Science – ha approvato lo scorso novembre il lancio ...

Space Economy : ALTEC e DigiSky in partnership per le applicazioni del monitoraggio terrestre : ALTEC S.p.A. (società partecipata da Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale Italiana) e DigiSky Srl hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la commercializzazione a livello internazionale di servizi applicativi derivanti dalla raccolta elaborazione in tempo reale dei dati del monitoraggio del territorio. In base ai termini dell’accordo, ALTEC acquisisce il 25% delle quote di DigiSky, azienda innovativa specializzata nello sviluppo di ...