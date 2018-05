Spaccio di droga e furti | 16 arresti nel Catanese

L'ortofrutta dello Spaccio. I carabinieri arrestano cinque persone. Droga dalla Spagna : L'intervista al Colonnello dei carabinieri Antonio Sergi: Video Management , Video Hosting , Video Streaming , Video Platform

Nocera Inferiore - controlli sul territorio : due arresti per Spaccio di droga : Nocera Inferiore. Nel corso della settimana sono proseguiti da parte di personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore i servizi di controllo ...

Como : Spaccio di droga nei boschi - 16 arresti : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - I carabinieri hanno arrestato 16 persone nel corso di un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive di Cadorago, in provincia di Como. L'operazione si è estesa anche alle provincie di Como, Milano, Bergamo e Lecco. Complessivamente sono arr

Centrale di Spaccio a Genzano di Lucania : droga acquistata ad Andria : Maxi blitz dei Carabinieri di Potenza. I militari hanno disarticolato un’organizzazione dedita a traffico e spaccio di droga in una

Milano : polizia arresta due persone per Spaccio di droga : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri notte, poco prima delle 2, l'equipaggio di una volante ha notato due persone nascondersi dietro un cassonetto in via Ripamonti. Gli agenti si sono fermati per un c

Bari - agenti e pattuglie in piazza Umberto : controlli antidroga nei luoghi dello Spaccio : piazza Umberto passata al setaccio. Questo pomeriggio, nel centralissimo teatro dello spaccio in pieno centro cittadino, agenti e pattuglie della Polizia stanno battendo in lungo e in largo la zona, ...

Brescia - Spaccio di droga : 10 arresti : 6.25 Dieci stranieri, tra i quali alcuni africani richiedenti asilo, sono stati arrestati a Brescia con l'accusa di spaccio di droga. L'operazione è stata eseguita dalla Squadra mobile e dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, a seguito di indagini avviate a febbraio.

Droga - blitz in piazze Spaccio vesuviane : 8.50 Nella zona vesuviano del Napoletano, blitz dei Carabinieri in 11 piazze di spaccio, con l'esecuzione di 24 misure cautelari per spaccio e detenzione di Droga a fini di spaccio. L'operazione riguarda piazze di Ercolano,Portici e Torre del Greco,la maggior parte delle quali gestite da donne. Le indagini hanno permesso di arrestare in flagranza 13 persone e sequestrare circa 1,8 kg tra cocaina, hashish e crack. In carcere 7 indagati,17 ai ...

Parma. Spaccio di droga - 5 arresti : 7.25 La Polizia di Stato di Parma ha arrestato 5 cittadini stranieri indagati per Spaccio di stupefacenti nell'ambito dell'operazione antidroga denominata "Fantasmi del Greto". Le indagini condotte dai poliziotti delle Squadre mobili di Parma, Milano, Reggio Emilia, Modena e Mantova hanno anche permesso di eseguire 10 perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate in stato di libertà per lo stesso reato.

Como : era ricercato per Spaccio di droga in Sudamerica - arrestato (2) : (AdnKronos) - "Gli accertamenti svolti dagli organi centrali del ministero dell’Interno - spiegano gli investigatori - hanno fatto leva su quanto accertato nel corso del tempo dai militari della stazione di Lomazzo, i quali in più occasioni avevano segnalato l'uomo nell’ambito di attività volte al c

Como : era ricercato per Spaccio di droga in Sudamerica - arrestato : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - Un 39enne di origine peruviana è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Lomazzo, nel comasco, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso lo scorso 8 marzo dal tribunale federale argentino. L'uomo è ritenuto responsabile di reati in mate

Cagliari - Spaccio nei circoli privati : doppio blitz/ Ultime notizie : 4 arresti - sequestrate dosi di droga : Cagliari, spaccio nei circoli privati: doppio blitz. Le Ultime notizie: 4 arresti, sequestrate diverse dosi di droga nell'operazione antidroga della squadra mobile(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:13:00 GMT)

Napoli - blitz contro Spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antidroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Napoli - oltre 50 arresti per Spaccio internazionale di droga e riciclaggio : Le accuse vanno dall’associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. oltre 50 persone persone sono state arrestate nel corso di un’operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su ...