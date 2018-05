“Sono senza parole” Gf | furia Barbara D’Urso Baye Dame entra nella Casa e la

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Nip ha riservato tantissime sorprese. L’inaspettata uscita di Aida Nizar, la concorrente spagnola aggredita due settimane fa da, prontamente espulso dallaper via del suo comportamento, le parole di Matto Gentili per la sua ex, la Madre natura di ‘Ciao Darwin’ ed ex naufraga dell’Isola dei famosi Paola Di Benedetto (”non tornerei mai con lei, non mi merita”), e l’ingresso del nuovo concorrente, il Ken umano Rodrigo Alves. La serata èta nel vivo con l’ingresso indi. L’ex concorrente, squalificato la settimana scorsa a causa dei gravi episodi di aggressione verbale nei confronti di Aida, ha salutato i suoi amici, bloccati da un freeze: “È bellissimo vedervi, io ragazzi volevo dirvi che mi dispiace per come vi ho lasciato quella ...