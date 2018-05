Sono loro gli attori più pagati di Hollywood

Andrea Damante-Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le Sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno scontro così non si era mai visto : tutta la vicenda e le loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa. botte da orbi, come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

Sentenza Foodora - le motivazioni : “Rider non Sono lavoratori subordinati perché tra loro e l’azienda non ci Sono obblighi” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI / Approdano in semifinale : Sono loro i favoriti? (Ballando con le stelle) : CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI Approdano alla semifinale di Ballando con le stelle 2018 ùcon una nuova esibizione positiva: sono loro i grandi favoriti per la vittoria?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:53:00 GMT)

L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente : “Gli inappropriati Sono loro” : L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente: “Gli inappropriati sono loro” Le lamentele di James Pallotta contro le decisioni arbitrali in Roma-Liverpool non sono passate inosservate alla Uefa. La Commissione disciplinare, etica e di controllo della federazione internazionale ha infatti aperto un procedimento nei confronti del presidente giallorosso. “Condotta inappropriata” l’accusa ...

“Una vera dea”. La bellissima bionda che fa impazzire i social. Le sue foto (più che hot) hanno mandato gli utenti in estasi. D’altronde la genetica non mente e mamma e papà vip Sono a loro volta dei sex symbol. Siete riusciti a riconoscerla? : Ci sono occasioni che vanno festeggiate a tutti i osti, momenti di passaggio che magari non cambiano granché nelle nostre vite ma sono comunque considerati fondamentali dalla notte dei tempi. Il primo giorno di scuola, il compimento dei diciotto anni, il conseguimento della patente. Una lista lunghissima alla quale andrebbe ormai aggiunto, considerando i tempi in cui viviamo, lo sbarco ufficiale sui social, con tanto di pubblicazione dei ...

I ventenni italiani Sono nativi precari. E la loro vita è fatta solo di lavoro. : Che per i ventenni si chiama, come l'ha definita Marco Bascetta de Il Manifesto , "economia della promessa" . Volete essere pagati in denaro? Ma ci sono tanti altri modi, per retribuire ciò che vi ...

#senzadime.it - parla il fondatore : “Ma quale renziano. Sono un elettore Pd - mi hanno strumentalizzato per i loro calcoli” : “E’ un renziano”, “fa parte di Leu”, “è un troll”, “fake news”, “un idiota”, “ha fatto una sciocchezza”. Dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai renziani ortodossi, dai responsabili nazionali della comunicazione ai notabili locali del partito: tutti ad attaccare Alberico De Luca, 35 anni, di Fasano (Brindisi), laureando in giurisprudenza, all’attivo alcuni progetti imprenditoriali. Un ragazzo come tanti, con idee politiche precise ma ...

Eleonora Pedron : Max Biaggi? “Io Sono stata il loro punto di riferimento” : Eleonora Pedron: “Max è sempre stato molto impegnato” In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Eleonora Pedron ha parlato del su rapporto con i figli e di quello di questi ultimi col padre. Max Biaggi è sempre stato un bravo papà ma i continui impegni lo hanno anche portato a volte a stare molto […] L'articolo Eleonora Pedron: Max Biaggi? “Io sono stata il loro punto di riferimento” proviene da Gossip ...

Gli USA si Sono chiusi su loro stessi sotto il peso del capitale cinese - : ...quel periodo a causa di vari problemi presenti sul mercato finanziario cinese il governo adottò alcune misure volte a regolamentare gli investimenti per gestire il rischio e stabilizzare l'economia ...

Inter-Juve - Spalletti : "Se loro Sono arrabbiati noi saremo ferocissimi" : La sconfitta della Juventus contro il Napoli non è un problema per l'Inter e per Luciano Spalletti: "Se loro saranno arrabbiati noi saremo ferocissimi: è sette anni che non vinciamo niente", ha detto ...

Alfie è morto - il doloroso annuncio dei genitori su Facebook : «Al nostri bimbo Sono spuntate le ali» : Il piccolo Alfie Evans è morto. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. «Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno».Così la mamma del piccolo Alfie, Kate James, ha dato l'annuncio della morte del figlio su Facebook.«Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene figlio mio», scrive il padre,Thomas Evans ...

Patrizia D’Addario : "Ho visto Loro. Sono stata oggetto della libidine di Berlusconi. E lo pago ancora" : Ha visto il film ma ancora non toccava a lei. Patrizia D'Addario è andata in sala a vedere "Loro 1", la pellicola di Paolo Sorrentino che racconta anche la sua storia. E ne parla con il Fatto Quotidiano, spiegando come vuole verificare di non essere diffamata. Ma la sua vita oggi com'è? "Sono consapevole di essere stata oggetto della libidine di Silvio, però ho avuto il coraggio di rivelare fatti poi dimostrati. E lo ...