SONDAGGI Governo neutrale bocciato dal 50% | M5s-Lega scendono al 40%

Governo - trattative flop. Ma i SONDAGGI : Lega e 5 Stelle crescono : Continua il crollo del Pd, elettori delusi dalle risse interne Governo di tregua, il Colle sfida i partiti Salvini: "Governo con M5s fino a dicembre, no premier tecnico"

SONDAGGI Politici : crescita Lega al 21% M5s al 33%/ Centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

SONDAGGIo Youtrend : gli italiani vogliono un governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

La Lega vola e supera il 21% nei SONDAGGI - il 66% degli elettori non vuole un governo Pd-M5S : Gli elettori non vedono di buon occhio l'ipotesi di un governo Pd-M5S e il 66% degli intervistati si dichiara contrario a questa opzione. A due mesi dalle elezioni, la Lega continua a crescere nei sondaggi e tocca quota 21.6%, in netta crescita.Continua a leggere

SONDAGGI/ Il 53% dei grillini pronto al governo con il Pd : Con un elettorato equamente diviso in due, tra centrosinistra e centrodestra, Di Maio può andare sia con la Lega che con il Pd. ARNALDO FERRARI NASI ci parla della situazione

SONDAGGI Swg-Ipsos - 40% degli elettori Pd favorevole all’accordo con M5s. A oltre il 60% dei 5 stelle piace governo con Lega : Gli elettori Pd sono a favore di un governo con il Movimento 5 stelle per il 40,7 per cento, ma preferirebbero un esecutivo del presidente guidato da una personalità esterna ai partiti (75,8%). Mentre il 44 per cento dei sostenitori M5s dà un giudizio positivo all’accordo con i dem, pur preferendo l’accordo con la Lega (73,4%) perché “i due partiti che hanno vinto le elezioni devono governare”. La fotografia dei Sondaggi ...

SONDAGGI. Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l’accordo di governo con la Lega : Solo il 16 per cento degli elettori del Movimento 5 stelle vuole l’asse con il Pd. Tra i leghisti il 41% preferisce l'intesa con Di Maio. Ma ciò che emerge in maniera più distinta dal sondaggio del Corsera è l’incertezza degli italiani sul futuro dell’esecutivo.Continua a leggere

Sulle diverse ipotesi di governo i SONDAGGI sono molto chiari : Mentre si chiude quella che doveva essere l’ennesima “settimana decisiva” per sciogliere il nodo del futuro governo, la situazione politica sembra pian piano mostrare segni di evoluzione. Non solo per quanto riguarda gli atteggiamenti dei vari leader di partito, con gli ultimi sviluppi che sembrano archiviare definitivamente (?) la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini e i ...