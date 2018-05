: RT @Agenzia_Ansa: #Somalia Kamikaze al mercato, almeno 10 morti - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Somalia Kamikaze al mercato, almeno 10 morti - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: #Somalia Kamikaze al mercato, almeno 10 morti - valeria_frezza : RT @Agenzia_Ansa: #Somalia Kamikaze al mercato, almeno 10 morti -

Almeno 15 persone sono morte in un attentato compiuto da unche si è fatto esplodere in undi Wanlweyn, 90km a sud di Mogadiscio. La gran parte delle vittime erano civili. La città è vicino alla base aerea di Ballidogle, dove l'esercito Usa ha il più poderoso dislocamento in. Viste le modalità dell'attentato, si ritiene che ilfacesse parte di al Shabaab, l'organizzazione estremista islamica legata ad al Qaida. Ma al momento nessuna rivendicazione.(Di mercoledì 9 maggio 2018)