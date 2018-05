Sky Cinema celebra il Festival di Cannes con programmazione dedicata

Mercoledi 9 Maggio sui canali Sky Cinema HD : La vendetta di un uomo tranquilloMadrid, agosto 2007. Curro e' l'unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni piu' tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. Jose' e' un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si ...

Martedi 8 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Il Miracolo [disponibile anche in 4K per clienti Sky Q]La serie evento di Niccolo' Ammaniti, una nuova produzione originale Sky. Le forze speciali scoprono una statua che lacrima sangue. Il Premier Pietromarchi viene messo al corrente dell'incredibile vicenda. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 e SKY ATLANTIC/HD canale 110 ore 21.15)Baby Driver - Il genio della fugaBaby, cosi' viene chiamato, e' un giovane che alla guida di un'auto e' in grado di ...

Lunedi 7 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Baby Driver - Il genio della fugaBaby, cosi' viene chiamato, e' un giovane che alla guida di un'auto e' in grado di compiere le piu' spericolate evoluzioni. Questa sua abilita' viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Cio' che ora vorrebbe poter fare e' ...

Domenica 6 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Dark TideBrady, un professionista di immersioni subacquee, torna in acque profonde dopo nove anni da un incontro quasi fatale con un grande squalo bianco. Diventa istruttore di una felice coppia, Kate (Halle Berry) e Jeff (Olivier Martinez). Tuttavia scoprono che l'incubo dal profondo del mare e' ancora in agguato, ed e' piu' carnivoro e affamato che mai. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15)Amore e inganniLangford, Regno Unito, fine XVIII ...

Sabato 5 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Novità - Dal 27 Aprile su Sky arrivano 5 canali Premium Cinema senza costi aggiuntivi Amore e inganniLangford, Regno Unito, fine XVIII secolo. Lady Susan e' rimasta vedova per l'improvvisa morte del marito. Lascia quindi la residenza di Langford insieme alla figlia Frederica per stabilirsi a Churchill, d...

Fahrenheit 451 - Ingmar Bergman e Jane Fonda tra film e docu da Cannes a Sky Cinema : 'Fahrenheit 451' e i doc su Bergman e Jane Fonda saranno presentati in anteprima al prossimo Festival di Cannes e sono attesi nel corso dell'anno in esclusiva per l'Italia su Sky Cinema e Sky Arte. '...

Venerdi 4 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Novità - Dal 27 Aprile su Sky arrivano 5 canali Premium Cinema senza costi aggiuntivi Power RangersI supereroi mascherati della famosa serie tv in un action intergalattico. In seguito a un'esplosione, cinque ragazzi acquisiscono poteri eccezionali che useranno per salvare la Terra da una strega. <...

Giovedi 3 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Questi giorniUna citta' di provincia. Tra le vecchie mura, nelle scorribande notturne sul lungomare, nell'incanto di un temporaneo sconfinamento nella natura, si consumano i riti quotidiani e le aspettative di quattro ragazze la cui amicizia non nasce da passioni travolgenti, interessi comuni o grandi ideali. Ad unirle non sono le affinita' ma le abitudini, gli entusiasmi occasionali, i contrasti inoffensivi, i sentimenti coltivati in segreto. ...

Mercoledi 2 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Novità - Dal 27 Aprile su Sky arrivano 5 canali Premium Cinema senza costi aggiuntivi Soul surferBasato sulla biografia omonima di Bethany Hamilton, il film sarà la cronaca delle lotte che questa surfista professionista ha affrontato per adeguarsi alla mancanza di un braccio, perso quando uno squalo l'ha...

Martedi 1 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Novità - Dal 27 Aprile su Sky arrivano 5 canali Premium Cinema senza costi aggiuntivi Le donne della mia vitaAnnette Bening, Elle Fanning e Greta Gerwig nella storia di una famiglia anticonformista. California, 1979: per crescere il figlio, una madre single chiede aiuto a un'artista punk e a u...

Il Premio - lunedì 30 aprile in prima visione alle 21 : 15 su Sky Cinema Uno HD : Il Premio, pellicola diretta ed interpretata da Alessandro Gassmann, arriva questa sera in prima visione alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD a pochi mesi dall'uscita nelle sale Cinematografiche.

Lunedi 30 Aprile sui canali Sky Cinema HD : ùIl premioOreste e' un personal trainer con una moglie dispotica e il sogno di aprire una palestra: sogno alla cui realizzazione mancano 15mila euro. Suo padre Giovanni gli promette quella cifra in cambio di un compito preciso: accompagnarlo in automobile a Stoccolma, dove l'anziano scrittore dovra' ritirare il premio Nobel per la Letteratura. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) La SirenettaErano molti anni che la Walt Disney Pictures non ...

Premium Cinema arriva su Sky : Dopo l’accordo dello scorso 30 marzo, Premium Cinema debutta su Sky con tante prime tv e film in anteprima per la gioia di milioni di abbonati Premium Cinema ha fatto il suo debutto su Sky. A seguito del duplice accordo siglato tra Sky e Mediaset lo scorso 30 marzo, i canali di Mediaset Premium dedicati arrivano su Sky. Premium Cinema su Sky L’offerta Cinema di Sky si fa ancora più forte con l’aggiunta dei 5 canali di Mediaset ...

Domenica 29 Aprile sui canali Sky Cinema HD : One for the MoneyDivertente commedia con la bionda star di "Grey's Anatomy" Katherine Heigl. Una trentenne divorziata e disoccupata diventa una cacciatrice di taglie per il recupero crediti. Il caso vuole che il suo primo incarico sara' rintracciare l'uomo che le ha spezzato' il cuore al liceo. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) OceaniaDai creatori di 'Frozen', l'animazione Disney campione d'incassi 2016. Una ragazza Maori, discendente da una ...