Sistema Solare e processi planetari | ciclo di conferenze dedicato ad Angioletta Coradini

Urano : l'odore della sua atmosfera e la storia del Sistema Solare

Nuova luce sul passato del nostro Sistema Solare : un pianeta perduto orbitava attorno alla nostra stella : E se l’angolo di cosmo in cui abitiamo avesse ospitato in passato un’intera generazione di mondi ormai ‘estinti’? È l’ipotesi che emerge da uno studio recentemente pubblicato su Nature Communications, che presenta la prima dimostrazione dell’esistenza di almeno un ex pianeta un tempo in orbita attorno alla nostra stella. La prova – spiega Global Science – arriva direttamente dallo spazio: si tratta del meteorite 2008 TC3, ...

Secondo la scienza il Sistema Solare suona come una hit dei Radiohead : Secondo Matt Russo, un astrofisico del Seneca College di Toronto , Canada, , l'orbita dei pianeti del Sistema solare convertiti in file Midi suonerebbe come la canzone True Love Waits dei Radiohead. I ...

Astronomia : all’ESA di Frascati il nuovo corso sull’esplorazione oltre il Sistema Solare : Mezzi e tecnologie per l’esplorazione spaziale, nuove frontiere dell’astrobiologia e tecniche di ricerca di pianeti extrasolari. Questi gli argomenti al centro del nuovo corso teorico “Spazio: esplorazione oltre il Sistema Solare” in programma dal 17 aprile al 22 maggio presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN) di Frascati. Il corso, articolato in 5 lezioni a cura di autorevoli esponenti dell’Università e della ricerca ...

Marte : frammenti di Pianeta Rosso “a spasso” nel Sistema Solare : Il Pianeta Rosso come fonte di space debris in seguito ad evento cruciale avvenuto in un lontano passato: è quanto afferma lo studio “Implantation of Martian Materials in the Inner Solar System by a Mega Impact on Mars”, condotto da un team del Tokyo Institute of Technology e pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal Letters. Gli autori della ricerca – spiega Global Science – sono partiti dall’olivina, un minerale che ...

L'intruso del Sistema Solare arriva da un mondo con due soli

Marte : gli oceani nati prima del previsto - insieme al più grande complesso vulcanico del Sistema solare : Secondo uno studio di ricercatori dell’Università della California, pubblicato su Nature, gli oceani che un tempo esistevano sul Pianeta Rosso potrebbero essersi formati centinaia di milioni di anni prima di quanto ritenuto finora, insieme al più grande complesso vulcanico del sistema solare, Tharsis, che si estende per 5mila km sulla superficie di Marte. Le eruzioni potrebbero avere avuto un ruolo nella formazione degli oceani e reso ...

Criovulcanismo nel Sistema solare : Criovulcanismo, un fenomeno da effetti speciali che si potrebbe immaginare all’interno di uno di quei film surreali e che invece avviene davvero. Si tratta di una speciale eruzione di acqua, ammoniaca o composti del metano e non della “solita” lava che siamo in un certo senso abituati a veder fuoriuscire dai vulcani che ci sono sulla Terra. Nella stessa nostra Italia. Questa miscela speciale che sostituisce la lava prende il nome di ...

Il trailer di Outer Wilds ci porta alla scoperta di un Sistema Solare intrappolato in un misterioso loop temporale : Annapurna Interactive ha annunciato la pubblicazione del suo Outer Wilds per PC e altre piattaforme ancora non rivelate nel 2018.Sviluppato da Mobius Digital, Outer Wilds è un titolo di esplorazione open world ambientato nello spazio in cui il sistema solare è intrappolato in un loop temporale infinito. Il gioco è in prima persona con sistemi di simulazione e premi per i giocatori che si avventureranno nell'esplorazione.Durante il gameplay, i ...

Acqua su pianeta alieno al Sistema Solare : Scoperte dal Telescopio Nazionale Galileo molecole di Acqua su un pianeta alieno, esterno al Sistema Solare.