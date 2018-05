Siria | tv di Stato | Abbattuti due missili di Israele Ong | 9 morti

Siria/ L'attacco chimico non c'è mai stato - ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta : La settimana scorsa si è svolta a L'Aja una conferenza che ha demolito le tesi del presunto attacco chimico di Douma. E colpevolmente si tace qualcos'altro. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Le prove dell'uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. Ricci

Siria - il reporter Robert Fisk : 'Non c'è stato attacco chimico' : Robert Fisk è un noto giornalista britannico corrispondente dal Medio Oriente per la famosa testata giornalistica 'The Independent'. Fisk ha scritto diversi libri e fatto diversi reportage sulla precaria ed instabile situazione della regione e ultimamente ha parlato molto anche della guerra civile che da diversi anni attraversa la Siria e vede contrapposto il governo guidato da Bashar al Assad all'eterogeneo movimento dei ribelli. Il giornalista ...

Arrestato Siriano - reclutò terroristi : 00.27 Un siriano con cittadinanza tedesca che avrebbe avuto un ruolo chiave nella preparazione degli attacchi negli Stati Uniti dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle e al Pentagono è stato Arrestato dalle forze curde in Siria. Lo riferisce un alto ufficiale spiegando che l'uomo, Mohammed Haydar Zammar, "è stato Arrestato dalle forze di sicurezza ed è ora sotto interrogatorio". Zammar è sospettato di aver reclutato, ad Amburgo, il capo del ...

Siria - reporter inglese : 'Non c'è stato alcun attacco chimico' : Si smonta il caso dell'attacco chimico perpetrato in Siria dall'esercito regolare del Presidente Assad ai danni della popolazione civile nella città di Douma? Il reportage di Robert Fisk, uno dei pochi giornalisti occidentali che sono riusciti a raggiungere la cittadina Siriana occupata fino a pochi giorni fa dalle milizie terroriste, parrebbe confermarlo. Come molti ricorderanno, sabato 7 aprile i media occidentali hanno trasmesso un video ...

Siria - oggi ispettori Opac a Duma/ Tv di stato : "Fossa comune con 30 cadaveri". Nesso con attacco chimici? : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:07:00 GMT)

Siria - la tv di Stato annuncia : "Gli ispettori Opac sono arrivati a Duma" : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche sono arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Con Parigi che avvertiva: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima del loro arrivo. Macron, intanto, ha riferito in Parlamento: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i ...

Siria - tv di Stato : 'Nuovo attacco - abbattuti diversi missili' : Ancora tensione in Siria , dove la tv di Stato ha annunciato che la contraerea è entrata in azione contro missili lanciati nello spazio aereo della regione di Homs. "E' un'aggressione", ha riferito l'...

Siria - tv di Stato annuncia attacco missilistico. Fonti militari smentiscono : In tarda mattinata, la Gran Bretagna aveva accusato Damasco e Mosca di aver "bloccato gli ispettori" dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Posizione ribadita da Theresa May nella sua relazione al Parlamento sui raid condotti sabato scorso: "Azione giusta legalmente e moralmente", mentre a Londra Gli Usa intanto smentiscono Macron: "Truppe via al più presto". E annunciano nuove sanzioni contro Mosca

Siria - tv di Stato annuncia : «Nuovo attacco» : Le difese aeree Siriane hanno risposto a un attacco missilistico contro Homs che ha preso di mira la base aerea di Shayrat lunedì sera tardi, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale...

Sottomarino USA che ha attaccato la Siria è stato anche a Napoli : Incidente diplomatico sfiorato per la presenza di un Sottomarino USA nel porto di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris ha scritto nei giorni scorsi al contrammiraglio Arturo Faraone, comandante della Capitaneria di Porto per chiedere il rispetto delle normative vigenti ed evitare che si verifichino nuovi casi analoghi. Il Sottomarino Uss John Warner sarebbe quello dal quale sarebbero partiti anche alcuni missili all’indirizzo della Siria ...

