Siria | Netanyahu | continuare coordinamento con Mosca

Nella notte missili di Israele su obiettivi iraniani in Siria . Poi Netanyahu : 'Teheran bara sul nucleare' : Medioriente nel caos. Il premier israeliano, in un discorso alla nazione, mostra le prove dei dossier nucleari di Teheran e accusa: 'L'Iran ha ingannato il mondo dopo la firma dell'accordo del 2015 e progetta di dotarsi di 5 bombe simili a quelle di Hiroshima. Con i suoi missili - spiega - può colpire a migliaia di chilometri -

Siria - Netanyahu : no radicamento Iran : 22.00 Il premier israeliano, Netanyahu, ha ribadito al presidente russo, Putin, che lo Stato ebraico non permetterà il radicamento dell'Iran in Siria. Lo riferisce lo stesso premier con un messaggio su Twitter. Nella telefonata, il leader del Cremlino ha esortato Netanyahu a non compiere azioni che possano destabilizzare ulteriormente la Siria, dopo l'attacco alla base Siriana T-4 - nel quale sono morti anche 7 militari Iraniani - per il ...