Siria | esplosioni a Damasco | nove morti | abbattuti due missili israeliani

Siria - esplosioni avvertite a Damasco : abbattuti due missili israeliani : Due esplosioni sono state avvertite a sud di Damasco , in Siria. Secondo i media locali, jet israeliani sono entrati nello spazio aereo Siriano per compiere un raid e la difesa anti-aerea è ...

Bombardamenti Usa in Siria/ Esplosioni in base Iran ad Aleppo : “raid Israele” : Bombardamenti in Siria: Usa-Francia-GB contro Assad e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Attacco in Siria : l’inquietante boato delle esplosioni nel buio della notte di Damasco [VIDEO] : Ecco il boato delle esplosioni nel buio della notte di Damasco: Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno effettuato un raid aereo sui cieli della capitale della Siria allo scopo di colpire i depositi e i laboratori di armi chimiche, impiegati durante un Attacco nella regione del Ghouta. Per approfondire: Siria, raid aerei lanciati da USA, Regno Unito e Francia: “Colpite strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi ...

Le immagini delle esplosioni nei video amatoriali e nelle riprese della tv di Stato Siriana : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. Forti esplosioni si sono sentite in tutta Damasco.Oltre alle immagini della tv di Stato siriana che ha fatto sapere che 13 missili sarebbero stati neutralizzati, molti i video amatoriali che mostrano le esplosioni e il loro boato ...

"Ho ordinato di attaccare la Siria". L'annuncio di Trump dalla Casa Bianca. E a Damasco si sentono le esplosioni : "Ho ordinato all'esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore siriano Bashar al Assad". Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca, annunciava l'imminente attacco contro la Siria, precisando che gli attacchi erano in corso in coordinamento con Francia e Regno Uniti, delle esplosioni si sono avvertite a ...

Siria - Trump annuncia bombardamento con Gran Bretagna e Francia : prime esplosioni vicino Damasco : Il presidente americano Donald Trump ha appena annunciato che gli Usa assieme a Francia e Gran Bretagna hanno iniziato i bombardamenti in Siria. «Il nostro obiettivo è distruggere le...

