Silvio consente e lascia le responsabilità agli altri

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Alla fine arriva il "via libera" diBerlusconi che è, al tempo stesso, una sfida (leggi qui la nota). Nessun veto a un governo Lega-M5s, no alla fiducia ma questo non comporta la rottura dell'alleanza di centro-destra. C'è un passaggio chiave nel comunicato del Cavaliere che arriva in serata: "Se un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinque Stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti".Tradotto, in modo gergale, dopo aver registrato gli umori di Arcore: se siete capaci, fate il governo e, soprattutto, governate, non saremo noi l'ostacolo che lo impedisce. A questo punto, non ci sono più alibi. E non è un caso che, nel comunicato, non viene precisato quale sarà la formula con cui Forza Italia favorirà la nascita ...