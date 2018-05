Silvio Berlusconi | una notte drammatica | come potrebbe far nascere il governo Lega-M5s

Silvio Berlusconi - la smentita che fa tremare il centrodestra : 'Nessun appoggio esterno al governo Lega-M5s' : Nessun ripensamento su un possibile sostegno esterno a un governo Lega-M5s da parte di Forza Italia. Poche ore dopo le prime indiscrezioni su una svolta all'interno del centrodestra, Silvio Berlusconi ...

Fallisce l'ultimo pressing su Silvio : Berlusconi non crede al voto a luglio : A questo punto Sergio Mattarella è pronto ad affidare l'incarico già nel pomeriggio di domani o al massimo giovedì. Perché, dopo oltre sessanta giorni, tre giri di consultazioni e un appello alla "responsabilità", si è consumata anche l'ennesima attesa delle convulsioni del centrodestra.Ad Arcore è andato in scena l'assedio per far "mollare" Silvio Berlusconi e consentire la nascita di un governo ...

Silvio Berlusconi - riunione tesissima : seggi dimezzati e trionfo della Lega. La tragica frase del Cav : Un incubo sta agitando i sonni di Silvio Berlusconi e tremare deputati e senatori di Forza Italia consapevoli che se si torna al voto presto, magari proprio a luglio, molti di loro non sarebbero ...

Silvio Berlusconi - il ribaltone dei consiglieri del Cav sul governo : verso l'accordo Lega-M5s : La pressione addosso a Silvio Berlusconi diventa insostenibile di ora in ora. Al Cav non resta che decidere se continuare a tenere ferma la posizione contraria sull'ipotesi di un governo Lega-M5s, ...

Matteo Renzi chiama Matteo Salvini : 'Ma davvero non riuscite a convincere Silvio Berlusconi?' : No, le urne no. Ci sono due partiti che vedono con terrore un ritorno al voto prima o dopo l'estate: sono Forza Italia , oggi Berlusconi avrebbe svelato un sondaggio che dà gli azzurri al 12%, e il Pd,...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi : 'Tutta colpa sua'. Il piano : come gliela farà pagare sui collegi : Oltre alle dichiarazioni ufficiali, ci sono i retroscena. E questi danno conto della furia di Matteo Salvini , furia rivolta contro Silvio Berlusconi . Già, perché dopo la mossa di Sergio Mattarella ...

Silvio Berlusconi dice no alla linea di Gianni Letta e al governo del presidente. Messaggi minacciosi dalla Lega : Dopo il secco 'no' a Sergio Mattarella , subito al voto subito? Lega e FdI insistono su luglio, Forza Italia frena: 'Riteniamo che il voto in estate non sia adatto per garantire la partecipazione come ...

Centrodestra - il retroscena sul vertice prima delle Consultazioni : vince Silvio Berlusconi - 'mandato di governo a noi' : Il Centrodestra unito dal presidente Sergio Mattarella : dal vertice mattutino a Palazzo Grazioli , secondo le ultime indiscrezioni Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarebbero usciti ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Silvio Berlusconi - fedelissimi spaccati : cosa pensano Confalonieri - Galliani e Letta di Salvini e Di Maio : Un retroscena clamoroso su Fedele Confalonieri , un ribaltone storico. 'Bisogna essere giovani per fare le rivoluzioni', ha detto un mese fa il presidente di Mediaset a Silvio Berlusconi e agli altri ...

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...

Lega - fonti : 'Apprezzamento per le parole di Luigi Di Maio'. L'alleanza con Silvio Berlusconi scricchiola : Luigi Di Maio , da Lucia Annunziata , ha confermato la sua disponibilità a un passo indietro : il grillino è pronto a rinunciare alla premiership pur di evitare il cosiddetto "governo del presidente". ...

Luigi Di Maio chiude a Silvio Berlusconi - Anna Maria Bernini lo polverizza : 'Persona inquietante' : Ancora una volta Luigi Di Maio , il disco rotto grillino, ha detto: 'Tutti tranne Silvio Berlusconi '. Insomma, ha rispedito ancora al mittente l'offerta di Matteo Salvini: questo il sunto dello ...