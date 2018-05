Sicilia | Ars esame ' collegato' rinviato al 16

Giro di Sicilia in Fiat 500 : prima tappa da Marsala a Modica : La prima tappa con partenza da Marsala si concluderà a Modica. Tanti gli appassionati della mitica 500 che gireranno la Sicilia da domani.

Sicilia : Ars sospesa - capigruppo convocata per stabilire percorso 'collegato' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Seduta sospesa all'Ars e conferenza dei capigruppo convocata per stabilire il percorso del 'collegato'. L'Aula, convocata per le 16, avrebbe dovuto cominciare l'esame del disegno di legge che contiene le norme stralciate dalla finanziaria e gli emendamenti non trattati

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Finanziaria Sicilia : Ars approva maxi emendamento in extremis - pioggia fondi : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Sicilia: Finanziaria Ars, approvato maxi emendamento in extremis. Finanziamento a pioggia per personale Regione e vari enti (30 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Sicilia : riprende maratona Ars - entro oggi la finanziaria : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – riprende alle ore 10 la lunga maratona dell’Assemblea regionale Siciliana per approvare, entro questa sera, la legge finanziaria. ieri l’aula ha lavorato tutto il giorno fino alle dieci di sera e ha approvato il ‘cuore’ della manovra finanziaria. A partire dal fondo per la disabilità, che ammonta a 270 milioni di euro. Approvata anche la norma sulla ‘stabilizzazione dei precari ...

ARS - PROTESTE DISABILI E PRECARI DOPO OK AL BILANCIO/ Sicilia - Finanziaria : Miccichè critica ostruzionismo : Ars, Maratona Finanziaria in Sicilia: approvato il BILANCIO interno. Ma all'esterno montano le PROTESTE di DISABILI e PRECARI, mentre il governatore Miccichè critica l'ostruzionismo Pd-M5S(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Sicilia - Finanziaria : approvato bilancio interno Ars/ Ultime notizie : disabili e precari protestano : Sicilia, Finanziaria: approvato bilancio interno Ars. disabili e precari presenti davanti Palazzo dei Normanni per protestare pacificamente chiedendo maggiori garanzie.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Sicilia : Assenza - risparmio di 4 milioni euro in bilancio interno Ars : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Il primo bilancio interno a 70 deputati prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Lo dice, "soddisfatto", il relatore dello stesso bilancio, Giorgio Assenza, che definisce i

Sicilia : sit-in disabili davanti Ars - ‘garantire nostri diritti’ : Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - disabili in piazza a Palermo. Una delegazione sta manifestando davanti Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale Siciliana a Palermo, dove è in corso la seduta per il via libera alla legge di stabilità. Un centinaio le persone diversamente abili accompagnate

Sicilia : in bilancio Regione tagli all'Ars per 4mln : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Quattro milioni di euro in meno per le spese dell'Assemblea regionale Siciliana. E' quanto previsto nel bilancio 2018 che porta le spese da 143 milioni nel 2017 a 139 milioni.

Sicilia : Musumeci presenta all'Ars neo assessore Tusa : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha presentato, in apertura della seduta di Sala d'Ercole sulla finanziaria, il neo assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa. "A nome di questo governo - ha detto - esprimo al neo assessore l'augurio di buon lavoro

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria (2) : (AdnKronos) - In particolare sono stati stralciati gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, "in quanto presentano profili di incostituzionalità", spiega la Presidenza dell'Ars. Ma anche "l’articolo 88, in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di l

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - L'aula dell'Assemblea regionale Siciliana è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 13 per dare il via alla discussione della legge finanziaria. Questa sera l'aula, presieduta dal Presidente vicario dell'Ars Roberto Di Mauro, ha incardinato la manovra. Sono 33 gli a

