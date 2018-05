Si tratta per il governo | Toti a Berlusconi | «Astensione benevola a Lega-M5S»

Assemblea di Lega B - trattativa privata per il pacchetto Dirette tv 2018 - 2021 : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 21 società. Nelle comunicazioni il presidente Mauro Balata ha informato della volontà di caratterizzare i playoff e i playout con una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Fondazione Ospedale del Bambino Gesù, il più grande centro pediatrico d’Europa. L’Assemblea, informata dal presidente Balata che nessuna delle tre ...

Malagò a Mattarella : “speriamo di averla distratta e fatta sorridere” : “Presidente speriamo di averla almeno distratta un po’ dai problemi di queste ore e di averla fatta sorridere”. Il presidente del Coni e commissario di Lega Serie A, Giovanni Malagò, si rivolge così al Capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso del suo intervento in occasione della visita di Juventus e Milan al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia. “Siamo molto felici e orgogliosi di essere qui oggi nel ...

Milano - è la volta buona per il Leoncavallo. Sala : “trattativa in corso - dal Comune sì all’accordo” : La trattativa c’è ed è in corso tra Comune di Milano, prefettura e famiglia Cabassi. Nell’aprile del 2015 ci aveva provato Giuliano Pisapia, ma la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino si era spaccata e la delibera per regolarizzare il Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano in via Watteau dal 1994, era stata stracciata. Ora è il turno dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, regista, insieme al ...

WhatsApp : messaggio pericoloso per gli utenti - ecco di cosa si tratta : messaggio su WhatsApp che blocca il telefono. L’ultimo crash sulla chat di messaggistica istantanea starebbe creando non poca preoccupazione tra i suoi utenti. In pratica, una frase accompagnata da una emoji avvisa di un ipotetico pericolo al quale si potrebbe andare incontro toccando il punto nero presente nel messaggio. Il nuovo blocco sarebbe capace di mandare in tilt, ma solo per qualche secondo, alcuni dispositivi cellulari. Le conseguenze ...

Imprenditore padovano e moglie arrestati : decine di operai stranieri trattati come schiavi : PADOVA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un Imprenditore operante nel settore agricolo nel comune di ...

Novartis ottiene l'OK della FDA al trattamento combinato per tumori tiroide : Buone nuove per la farmaceutica svizzera Novartis , che si porta sui massimi intraday a 77,44 franchi svizzeri , +0,9%, , dopo l'OK dell'autorità per i farmaci USA all'uso combinato di due farmaci per ...

Nucleare : Le Monde - Edf avvia trattativa per 2 nuovi Epr in Gb : In ogni caso Londra, prima di prendere una qualsiasi decisione su questo dossier, guarderà allo stato di avanzamento degli altri Epr nel mondo: il lancio del primo reattore di Taishan in Cina non è ...

Nucleare : Le Monde - Edf avvia trattativa per 2 nuovi Epr in Gb : Parigi, 6 mag. (AdnKronos) – Il gruppo francese Edf e il governo britannico hanno avviato delle trattative per costruire due nuovi reattori nucleari Epr all’est del Regno Unito, a Sizewell, vicino a quelli previsti a Hinkley Point. A riferirlo è il quotidiano transalpino ‘Le Monde’ che parla di un incontro a metà aprile tra il numero uno di Edf nel Regno Unito, Simone Rossi e il ministro britannico dell’Industria, ...

La trattativa Stato - mafia - l'innocenza perduta dell'Italia - la violenza della verità : ... dall'interno degli apparati, volle colpire Giovanni Falcone tre anni prima di Capaci utilizzando il diritto di cronaca? Negare che la politica, non tutta ovviamente, abbia trattato con Cosa nostra è ...

Xylella - l’assessore Puglia : “trattamenti previsti sicuri per Bio” : “I trattamenti previsti per contrastare la Xylella sono sicuri per l’ambiente e per il bio”: lo assicura in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia. “A seguito del monitoraggio degli insetti vettori della Xylella, – spiega Di Gioia – e’ stata rilevata la presenza sul territorio dello stadio adulto di Philaenus spumarius (‘sputacchina’), vettore ...

Pa - firmato il decreto per 1.890 assunzioni. Ora si tratta sui dirigenti : MILANO - E' stato firmato dai ministri della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni, dall'Agenzia delle dogane al ministero dell'Interno, passando per l'Inail. Tra posti ...

Pubblico impiego - si tratta su scatti da 250 euro per i dirigenti : Nuovo contratto, dopo otto anni di blocco, per i dirigenti del Pubblico impiego: conclusa la tornata relativa ai dipendenti "semplici", mercoledì si apriranno le trattative per i vertici delle ...

Padova : droga e botte ai figli - coppia indagata per maltrattamenti : Padova, 4 mag. (AdnKronos) - Sono stati tolti ai genitori i due figlioletti e messi in una struttura protetta i due bambini figli di una coppia indagata dai carabinieri per maltrattamenti e per aver sottoposto i loro figlioletti da quando avevano meno di un anno al contatto con la droga. La coppia d

HIV : il trattamento precoce è la chiave per evitare l’atrofia cerebrale : Alla fine del 2016, nel mondo c’erano 36,7 milioni di persone che convivevano con l’HIV e di queste, solo il 53% aveva accesso alle cure. Ora, un nuovo studio sottolinea le conseguenze neurologiche dell’esposizione all’HIV senza terapia antiretrovirale. È noto che l’infezione da HIV provoca una riduzione del volume e dello spessore corticale in alcune regioni del cervello, ma finora non era chiaro quando questi cambiamenti avessero inizio e ...