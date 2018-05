Serie C | da un club all' altro | un sogno realizzato e l' incubo della bancarotta

Serie A - la licenza Uefa a 14 club su 20 : il Napoli sceglie Palermo : TORINO - Rilasciate le Licenze Uefa per la stagione 2018/2019 a 14 società di Serie A La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, in data 7 maggio 2018, esaminata la documentazione pervenuta ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra club : Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e MediaPro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall'aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di MediaPro si sono confrontati sul tema più caldo del calcio ...

Serie B : per il club 'nessuna violazione' - l'esperto '2 punti di penalizzazione' Video : Questa volta non si è fatta attendere la risposta del Bari in merito al deferimento [Video] emesso dal Procuratore Federale, per alcune violazioni amministrative. Il club ha diramato un comunicato stampa a firma del Presidente del C.d.A., Cosmo Antonio Giancaspro che ha voluto chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Come si legge nella nota, il club ribadisce l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi inps, relativi agli ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...

Pallavolo - Serie A2 maschile : riparte la sfida play out tra Club Italia Crai e Catania - domani si gioca Gara-4 : Arbitri dell'incontro saranno Pozzi e Pristerà, diretta streaming come di consueto su Lega Volley Channel.it Risultati Gara 1: Club Italia Catania 3-1 , 25-18, 29-31, 25-20, 25-20, Gara 2: Catania ...

Serie C - sei club penalizzati : -10 punti al Matera : TORINO - Pioggia di penalità in Serie C . " Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C. Il TFN ha inflitto 10 punti ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - annullata assemblea club 3/5 - discussione slitta al 7 Maggio : L’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 3 Maggio 2018 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, Via Rosellini 4 - alle ore 14.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 16.00 in seconda convocazione (C.U. 219 del 27 aprile 2018), è annullata per accorpamento dell’unico punto all’ordine del giorno (“Licenza dei Diritti audiovisivi per le dirette a paga...

Serie C : AAA - vendesi club ad un euro; un ex nazionale in riva all'Adriatico? Video : In Serie C, i club sono impegnati, in queste ultime gare della regular season, a raggiungere gli obbiettivi stagionali che possono avere un'appendice con la disputa dei play off e play out. Ma, in alcuni casi le Societa' si avviano a programmare, nel bene e nel male, la prossima stagione che si preannuncia di estrema importanza per le novita' che potrebbero essere introdotte nei campionati. Non saranno più ammessi errori di valutazione o peggio ...

Il figlio di Renzi in Serie A - provino per Francesco : ecco il club interessato : Il figlio di Renzi in Serie A, provino con il Genoa per Francesco, pronto ad essere protagonista nel massimo campionato italiano. Si tratta di un attaccante con buone doti tecniche, si tratta di un classe 2001 protagonista di tanti gol nell’Affrico, società dilettantistica di Firenze e poi convocato anche dalla nazionale under 17 dilettanti. Adesso quella che può essere considerata l’occasione della vita, il provino con il Genoa, una ...

Serie C : da un club all'altro - due strade - per la gloria e per salvare la storia Video : Quella che si sta vivendo è certamente una delle settimane più lunghe per alcuni club della Serie C, torneo ormai ad un passo dalla fine della regular season. Nel girone C, il Lecce potrebbe centrare con una giornata di anticipo la promozione diretta in Serie B, dopo sei anni di sofferenza e delusioni per un traguardo sfuggito sempre sul filo di lana. Lecce, 3 punti contro la Paganese per la B Una vittoria contro la Paganese [Video] metterebbe ...

Serie A - Fabbricini : 'La contemporaneità? Tutti i club hanno scelto l'alternanza' : ROMA - 'Giocare in contemporanea le ultime 4 partite di campionato? Questo discorso lo abbiamo fatto ad inizio stagione in Lega Serie A e Tutti hanno accettato questa alternanza perché d'altronde i ...